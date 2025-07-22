Шоумен опубликовал новый ролик в соцсети.

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин поделился новым семейным видео.

В своем Instagram он опубликовал ролик, на котором показал детей Елизавету и Гарри, а за кадром можно услышать голос его 76-летней супруги Аллы Пугачевой.

"Спасение полевой мыши всей семьей, задача оказалась непростой", - подписал Галкин видео.

В опубликованном видео шоумен запечатлел полевую мышь, сидящую на камне посреди искусственного водоема на террасе. За кадром Пугачева сначала предположила, что это бурундук, но позже выяснилось - это все же полевая мышь.

Гарри дал грызуну имя Жора. По его словам, мышь скатилась с горки и оказалась в ловушке. Он решил помочь ей выбраться, подключив к спасательной операции сестру Лизу. Девочка установила швабру между камнем и краем водоема, а Гарри подложил дощечку с другой стороны. Благодаря усилиям детей мышь благополучно выбралась на сушу.

"Вот так воспитывается доброта! Так приятно смотреть было на вас всех в этом чудесном видео! Аллочкин голос, Максим, вы суперпапа! Добрые детки Гарик и Лизочка! Любим вас всех!" - отреагировала фан-страница Пугачевой.

Напомним, ранее в сети захейтили 76-летнюю Аллу Пугачеву на фото с детьми.

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