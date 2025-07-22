На юге и юго-востоке пока остается жаркая и сухая погода.

В среду, 23 июля, в большинстве областей Украины ожидается очень теплая погода, а на востоке страны пройдут долгожданные дожди. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В среду дожди с грозами днем наиболее вероятны на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, зацепит, возможно, Донетчину", - спрогнозировала она.

Также ближайшей ночью из-за деятельности атмосферного фронта дожди и грозы ожидаются на севере и в центральных областях Украины. Еще немного будет дождливо в Карпатах.

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По прогнозу синоптика, днем в среду в большинстве областей температура ожидается в пределах +26...+29 градусов, в Сумской и Черниговской областях будет свежее, +23...+26 градусов.

"В южной части и на юго-востоке Украины плюс Днепропетровщина остается жара, 30-35 градусов выше нуля", - уточнила эксперт по погоде.

Погода в Киеве 23 июля

Ближайшей ночью в столице пройдут грозовые дожди, а завтра днем уже ожидается погода без осадков. Наталка Диденко предупреждает о порывистом западном ветре в столице. Температура воздуха в течение дня +27 градусов.

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