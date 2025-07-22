В Белом доме заверили, что Трамп всегда будет ставить интересы США на первое место.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии для The New York Post.

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие раскол культурные и социальные инициативы, полностью несовместимые со здравой политикой, за которую проголосовали американцы в ноябре", - сказала она.

Келли добавила, что Трамп всегда будет ставить Америку на первое место. По ее словам, американский лидер хочет обеспечить соответствие членства своей страны во всех международных организациях национальным интересам.

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В издании отметили, что в ходе анализа администрация Трампа выявила проблемы в политике ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Также в Белом доме заявили о "пропалестинской и прокитайской предвзятости".

Трамп сделал заявление к полугодию своего президентства

Ранее президент США Дональд Трамп отметил полугодие на своем посту и заявил, что сейчас его страна являются самой "горячей" и уважаемой в мире. По его словам, за это время его администрации удалось сделать много хорошего и "величественного", в частности - прекратить "многочисленные войны" в мире.

Тем не менее Трамп признал, что за шесть месяцев практически невозможно "полностью возродить великую страну".

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