Песков считает, что тема войны в Украине "настолько сложная", что "достижение договоренностей об обменах или возвращении тел - это уже результат".

Украине и России во время вероятного третьего раунда переговоров придется обсудить ряд "сложных тем", в том числе и украинский и российский проекты меморандумов о прекращении огня. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Также он сказал, что рассчитывать на "прорывы" в ходе следующего раунда переговоров нет оснований. По его словам, "тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел - это уже результат". В то же время Песков заверил, что Москва и дальше "намерена обеспечивать свои интересы".

Даты проведения следующего этапа переговоров пресс-секретарь российского диктатора не озвучил, но выразил надежду, что они состоятся на этой неделе и добавил, что "Кремль сообщит о сроках".

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Также он прокомментировал и вероятную встречу Украины и России "на высоком и высшем уровнях", отметив, что прежде чем об этом говорить, "нужно много поработать".

Отдельно Песков заявил, что Россия "видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе ядерной" и "формулирует задачи для обеспечения безопасности".

Третий раунд переговоров Украины с Россией: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, переговоры Украины и РФ в Стамбуле могут состояться 23-24 июля. Турецкое издание İndependent Türkçe написало, что хотя точные детали относительно места, времени и участников держатся в тайне, известно, что стороны будут обсуждать технические темы: обмен пленными, гуманитарную помощь, безопасность инфраструктуры и меры по стабилизации границ.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, как только будут согласованы соответствующие даты. Он также сказал, что "начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение".

22 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Стало известно, что возглавит ее Рустем Умеров, который сейчас занял должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а до этого был министром обороны Украины и участвовал в предыдущих раундах переговоров.

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