Исследователи заявили о росте температуры земли в зоне вечной мерзлоты, особенно - в Сибири

Наибольший рост температуры воздуха зафиксирован на северо-востоке и северо-западе Сибири, где температура замерзшего грунта выросла на 0,9 градуса Цельсия.

Температура почвы в регионах вечной мерзлоты по всему миру выросла в среднем на 0,3 градуса по Цельсию в течение десяти лет.

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К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, передает радио Свобода. Согласно результатам исследования, наибольший рост температуры воздуха зафиксирован на северо-востоке и северо-западе Сибири, где температура замерзшего грунта выросла на 0,9 градуса Цельсия в период с 2007-го по 2016 год.

Температура воздуха в этих двух регионах выросла в среднем на 0,61 градуса Цельсия за это же время.

Исследователи собрали данные со 123 скважин в Арктике, Антарктике, высокогорных районах Европы и Центральной Азии.

На 71 локации зафиксировали рост температуры, на 12 – ее снижение. На 40 объектах показатели остались неизменными.

Исследователи также обратили внимание на то, что почва вечной мерзлоты, которая в пяти скважинах уже начала таять, содержит органические вещества. Они могут выделять углекислый газ и метан – газы, которые усиливают изменения климата.

Глава отдела исследования вечной мерзлоты при Институте Альфреда Вегенера в Потсдаме профессор Гвидо Гроссе считает эту тенденцию показательной.

«Судя по этим данным, вечная мерзлота не просто нагревается на локальном или региональном уровне – это происходит по всему миру и фактически теми же темпами, что и глобальное потепление. Это вызывает существенное потепление воздуха и увеличение толщины снежного покрова, особенно в Арктике», – сказал он.