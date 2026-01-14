Аномальная погода возле Чернобыля стала испытанием для диких животных (фото)

Количество осадков значительно превысило климатическую норму, температура "скачет".

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали аномальные погодные явления, в частности резкие изменения температур и одновременные осадки становятся испытанием для диких животных и птиц - затрудняется передвижение, намокают лапы и мешает убегать от хищников.

Как сообщили в заповеднике, по данным метеостанции "Чернобыль", первая декада января выдалась аномальной. В частности, количество осадков значительно превысило климатическую норму, а температурный фон был ниже среднемультилетних показателей. По словам специалистов, погода менялась резко и контрастно - периоды оттепели с зимними дождями быстро сменялись сильными морозами.

"Именно такая нестабильная погода привела к образованию ледяной корки на растительности и плотного наста на поверхности снега. После дождя вода замерзала почти мгновенно, сковывая травы, кусты и деревья сплошным слоем льда. Влияние этих погодных условий на дикую фауну непосредственное и ощутимое: затрудняется передвижение, наст режет лапы, мешает убегать от хищников, затрудняет поиск пищи и существенно повышает энергозатраты", - отмечают в заповеднике.

В целом, по словам исследователей, январь этого года стал серьезным испытанием для обитателей Чернобыльского заповедника. В условиях, когда каждый шаг требует больше сил, а доступ к кормам ограничен, выживание зависит от выносливости, адаптационных механизмов и минимального человеческого вмешательства в природные процессы, - объясняют специалисты.

УНИАН сообщал, что флора и фауна в районе Чернобыля является уникальной и требует постоянного исследования и анализа. Напомним, недавно там зафиксировали волка. По словам исследователей, в этих животных очень много неизвестного людям. Поведение этого умного, хитрого, любознательного, выносливого и социального хищника можно изучать бесконечно, но он всегда будет оставлять место для загадки. Тот же зверь, которого успел сфотографировать специалист, непонятен по своему поведению – он одинок, или часть стаи, или охотится, или настороженно оглянулся на подозрительный звук.

