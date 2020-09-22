Чрезмерные уровни потребления богатого меньшинства подпитывают климатический кризис и подвергают планету опасности, предупреждают ученые.

С 1990 по 2015 год 1% самых богатых людей Земли был ответственен за выброс почти в три раза большего количества углекислого газа, чем 50% бедных жителей планеты.

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Как сообщает Naked Science, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного объединением Oxfam совместно со Стокгольмским институтом окружающей среды.

«Чрезмерные уровни потребления богатого меньшинства подпитывают климатический кризис и подвергают планету опасности. Никто не застрахован от этого, однако самые бедные в мире платят наивысшую цену, хотя и ответственны за наименьшие объемы выбросов: они борются с наводнениями, голодом и циклонами», — заявил исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандарадж.

Отмечается, что лишь 10% населения планеты имеют доход более чем 35 тысяч долларов в год (около 980 тысяч гривень), а 1% богатейших людей Земли зарабатывают более 100 тысяч долларов год (2,8 млн грн).

По подсчетам экспертов, на 10% обеспеченных людей (около 630 миллионов человек) за изученный период в 25 лет приходилось порядка 52% всех выбросов CO2. А на долю самых богатых — 15% выбросов – более чем в 2 раза больше, чем чем на беднейшую половину человечества (7%).

«Подобные уровни выбросов углерода от богатых означают, что хотя мы поставили мир на грань климатической катастрофы за счет сжигания ископаемого топлива, нам все еще не удалось улучшить жизнь миллиардов людей, — отметил руководитель отдела политики и защиты интересов из Oxfam International Тим Гор.

Авторы отчета указывают, что безудержные темпы потребления и чрезмерная любовь обеспеченных слоев общества к «высокоуглеродному» транспорту истощают так называемый мировой углеродный бюджет (эмиссионный бюджет СО2). Под этим термином понимают допустимую суммарную антропогенную эмиссию углекислого газа за установленный период времени.

Если ситуация не изменится, в следующем десятилетии углеродных выбросов, производимых 10% самых богатых людей, окажется достаточно, чтобы впоследствии спровоцировать роковое для климата повышение температуры на 1,5 градуса - даже если остальной мир немедленно сократит свои выбросы до нуля.

Аналитики указывают на несправедливость текущего положения вещей, при котором развитые страны и обеспеченные люди потребляют в разы больше, чем бедные. Это касается и потребления энергии от ископаемого топлива.

«Наилучшая возможная, морально оправданная цель — чтобы все человечество жило достойной жизнью, однако [углеродный бюджет] уже израсходован богатыми, чтобы стать еще богаче… Речь идет не о людях, которые раз в год летают с семьей в отпуск, а о людях, которые ежемесячно путешествуют на дальние расстояния, — и это довольно небольшая группа», — добавил Тим Гор.

По его убеждению, транспорт (самолеты, автомобили) - один из ключевых факторов в сложившейся ситуации.

Для выхода из сложившейся ситуации эксперты предлагают повысить «налоги на роскошь» и даже ввести сбор для часто летающих клиентов авиакомпаний, а вырученные средства направить в том числе на улучшение положение бедных слоев населения.

Изменение климата

Климат Земли стремительно меняется, что ставит всю планету перед угрозой глобального экологического, гуманитарного и продовольственного кризиса. По оценкам ученых, повышение температуры более чем на 1,5 градуса может нанести невосполнимый ущерб окружающей среде.

Одной из главных причин изменения климата специалисты считают выбросы в атмосферу парниковых газов (в частности - углекислого газа), которые способствуют повышению средней температуры.

В декабре прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш определил задачи по спасению планеты.

В частности, по словам Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета. А к 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

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Автор: Дмитрий Захаров