Несмотря на свое могущество, белоголовые орланы сталкиваются с рядом угроз.

Одной из крупнейших птиц в мире белоголовому орлану, который известен тем, что является национальным символом Соединенных Штатов Америки, в современном мире грозит истребление. Подробно об этой птице говорится на страницах Discover wildlife.

Какие на вид белоголовые орланы

Белоголовый орлан - это хищная птица с коричневым телом, белой головой, желтыми глазами и клювом. Эти огромные птицы, обитающие в Северной Америке, имеют двухметровый размах крыльев, что позволяет им летать, не тратя много энергии.

Самки, как правило, крупнее самцов. Их распростертые крылья могут достигать в ширину около двух с половиной метров, тогда как размах крыльев самца обычно составляет около двух метров.

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Что едят белоголовые орланы

Белоголовые орланы являются хищными птицами, которые в основном охотятся на рыбу и других животных, таких как птицы, белки, кролики и другие мелкие млекопитающие. Также они похищают добычу у хищников, когда им нужно сохранить энергию.

Как охотятся орланы

Белоголовые орланы имеют несколько приспособлений, которые делают их исключительными охотниками. Их острое зрение позволяет им заметить рыбу на расстоянии мили, прежде чем налететь со скоростью около 100 миль в час и схватить ее своими острыми когтями.

После того, как они убили свою добычу, они разрывают мясо своим крючковатым клювом и проглатывают его кусок за куском. Любой излишек пищи хранится в мешочке под горлом

Как гнездятся

Белоголовые орланы спариваются на всю жизнь. Когда пара готова к размножению, она строят огромное гнездо на верхушке высокого дерева, где детеныши лучше защищены от хищников.

На яйца садятся обычно оба родителя. В кладке лежит 2-3 яйца, и птенцы вылупляются примерно через 35 дней.

В каком возрасте взлетают

У птенцов головы серые, а не белые, как у взрослых птиц, и такими остаются примерно до четырех-пяти лет. Родители ухаживают за ними в течение первых трех месяцев, пока они не будут готовы научиться летать и покинуть гнездо.

Взрослым орлам нужно примерно шесть недель, чтобы научить детенышей охотиться и питаться самостоятельно.

Где живут белоголовые орланы

Белоголовые орланы обитают на Аляске, в Канаде, Мексике и во всех штатах США, кроме Гавайев. Около половины мировой популяции белоголового орлана живет на Аляске, где их можно увидеть круглый год.

Эти птицы обычно живут в лесистых местностях вблизи побережья, рек, озер или других водоемов.

С какими угрозами сталкиваются орланы

Белоголовые орланы были почти уничтожены из-за охоты, потери среды обитания и запрещенного сейчас химического вещества дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Этот пестицид смывался в реки и поглощался рыбой, которую ели орланы. Из-за этого скорлупа их яиц была хрупкой и трескалась во время инкубации. Несмотря на то, что ДДТ сейчас запрещен в США, а популяции белоголовых орланов восстановились, они все еще сталкиваются с такими угрозами, как незаконная охота, поражение электрическим током от линий электропередач, отравление свинцом, птичий грипп, столкновения транспортных средств и химическое загрязнение.

Как орлан стал национальным символом

Белоголовый орлан стал национальным символом США, когда в 1782 году появился на Большой печати страны с распростертыми крыльями. Орланы символизировали силу на протяжении всей истории. До сегодня белоголовый орлан признан во всем мире национальной эмблемой Соединенных Штатов.

Ранее УНИАН рассказывал об исчезающих птицах киви из Новой Зеландии. Они уникальны из-за своих характеристик: не летают, имеют ноздри на клюве, а также несут огромные яйца.

Отмечается, что этих птиц в Новой Зеландии можно увидеть редко, ведь киви ведут ночной образ жизни. К тому же их количество сокращается. Однако экологи прилагают усилия для сохранения этого вида.

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