Этих птиц можно увидеть редко, ведь они ведут ночной образ жизни, к тому же их популяция уменьшается.

Птица киви, которая происходит из Новой Зеландии, уникальна из-за своих характеристик: она не летает, имеет ноздри на клюве, а также несет огромные яйца. О нем рассказывает Discover wildlife.

Отмечается, что этих птиц в Новой Зеландии можно увидеть редко, ведь киви ведут ночной образ жизни. К тому же их количество сокращается. Однако экологи прилагают усилия для сохранения этого вида.

Какой звук издают киви

Говорят, что название "киви" как раз и возникло из-за характерного, пронзительного крика самцов киви, который звучит как "ки-ви, ки-ви". Эти громкие звуки используются, чтобы привлечь партнершу. Самки киви издают другие, более звонкие, звуки.

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Какого размера киви

Киви - птицы грушевидной формы размером примерно с курицу. Самым большим видом киви является большой пятнистый. Его самцы имеют высоту около 45 см и весят до 2,2 кг. Высота самки - примерно 50 см, а вес - до 3 кг.

Сколько есть видов киви

Киви есть пяти видов: большой пятнистый, окарито, бурый, южный коричневый и маленький пятнистый. Благодаря усилиям по сохранению популяции количество маленьких пятнистых и окарито растет, в то время как большие пятнистые и южные коричневые киви быстро сокращаются. Коричневый киви имеет стабильную популяцию.

Почему популяция киви сократилась

По данным благотворительной организации Save the Kiwi, в мире осталось около 68 000 киви. Популяция сократилась из-за хищничества со стороны горностаев и хорьков и потери среды обитания.

Отмечается, что небольшие и изолированные популяции киви могут быть менее генетически разнообразными и более уязвимыми к пожарам или болезни.

Кто охотится на киви

По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, наибольшую угрозу для птенцов представляют горностаи, а для взрослых киви - собаки. Коты и хорьки также убивают киви.

Птенцы уязвимы к горностаям, пока они не достигнут примерно 1 кг веса - тогда они уже могут защищаться.

Где живут киви

Эти ночные птицы живут в лесах, кустарниках, сельскохозяйственных угодьях, песчаных дюнах и мангровых зарослях. Днем они отдыхают в норах, дуплах деревьев или бревен или под густой растительностью, а ночью ищут пищу.

Как питается киви

Вскоре после захода солнца киви начинает искать пищу - преимущественно мелких беспозвоночных, а также опавшие листья и фрукты. У этой птицы очень маленькие глаза, ведь зрение не является ключевым при поиске пищи в темноте. Это создание имеет очень развитое обоняние и является единственной птицей в мире с внешними ноздрями на кончике длинного тонкого клюва.

Благодаря мясистым подушечкам на больших ногах киви ходят тихо. Двигаясь, стучат клювом по земле, погружая его в почву, чтобы ловить дождевых червей и личинок. Птица также использует свои мускулистые ноги, чтобы скрести землю и вытаскивать добычу.

Как ухаживают киви

Ухаживание киви является уникальным: самец идет вслед за самкой, издавая характерный звук и стуча по ней. Если неинтересно - самка убегает. Однако если она заинтересована - спаривание будет происходить три и более раз за ночь во время пика активности.

Основной сезон размножения для большинства видов длится с июня по март, когда пищи достаточно. Киви, как правило, образуют моногамные пары, и самка обычно откладывает одно яйцо в нору. Время инкубации - от 70 до 80 дней.

Птенец вылупляется с внешним желточным мешком, который поддерживает его в течение первых 10 дней. После этого он должен найти себе пищу.

Какого размера яйцо киви

Яйцо киви большое по сравнению с размером тела птицы. В Книге рекордов Гиннеса говорится, что южный коричневый киви откладывает самые большие яйца относительно размера тела: одна самка весом 1,7 кг снесла яйцо массой 406 г, что составляет почти четверть от общей массы ее тела.

Как охраняют киви

За последние десятилетия достигнуты значительные успехи в сохранении киви. Однако все же в стране количество птиц продолжает уменьшаться. План восстановления киви на 2018-2028 годы имеет целью увеличить их популяцию в Новой Зеландии до 100 000. Стратегия предусматривает защиту среды обитания, контроль над хищниками и программы размножения.

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