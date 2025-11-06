В океане подстерегают хищники, поэтому первый "пловец" может стать легкой добычей.

Украинские исследователи показали видео, на котором зафиксировано, как ныряет в океан огромная стая пингвинов возле полярной станции "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез.

"Чтобы это увидеть на "Вернадском", иногда достаточно выйти в 5 утра на причал попить кофе. Как сделал геофизик 30-й экспедиции Альберт Грабовецкий. И снял для вас это увлекательное видео", - объясняют в Национальном научном антарктическом центре.

Ученые говорят, пингвины не сразу прыгают все вместе, а якобы ждут, пока прыгнет кто-то первый - самый смелый. Он рискует больше всего, ведь в океане подстерегают хищники, прежде всего морские леопарды. Поэтому первый "пловец" может стать легкой добычей. Иногда они даже специально подталкивают друг друга в воду.

"Когда же нырнул первый - вся группа движется за ним. Кстати, это тоже одно из пищевых приспособлений пингвинов. Если броситься за едой всем вместе, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться в одиночку. Ведь пока леопард или косатка схватит кого-то одного, другие спокойно поедят", - объясняют ученые.

На видео Грабовецкого можно увидеть, как сотни забавных птиц передвигаются по берегу, ныряют в воду, где их неуклюжесть моментально исчезает - они сразу же превращаются в настоящих пловцов. Видно, что океан у побережья буквально кишит пингвинами.

Сейчас на Галиндезе обитают около 7 тысяч пингвинов, которые активно гнездятся и начали откладывать яйца.

Пингвины на станции "Академик Вернадский"

Напомним, недавно субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", снесли первое в этом сезоне яйцо.

По словам ученых, второй год подряд это событие происходит в одном и том же месте - на скале возле ДНЧ-домика. Это небольшая лаборатория, где геофизики осуществляют непрерывный прием радиочастот для изучения геокосмоса. Первое яйцо обнаружила биолог 30-й экспедиции Зоя Швыдкая во время обхода острова Галиндез.

Вас также могут заинтересовать новости: