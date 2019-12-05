Эко-активистка Грета Тунберг удостоена альтернативной Нобелевской премии (видео)

Грета не смогла лично присутствовать на церемонии, поскольку находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменениях климата.

Экоактивистка Грета Тунберг выиграла премию «За целесообразное жизнеобеспечение». Ее присуждают за вклад в урегулирование кризисов и возрождение ценностей.

Об этом пишет theБабель со ссылкой на Euronews.

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Премию вручали в среду, 4 декабря, на острове Юргорден, в центре шведской столицы. Грета не смогла лично присутствовать на церемонии, поскольку находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменениях климата.

Награду за Грету получили активисты молодежного движения по защите климата Fridays for Future («Пятницы ради будущего», другое название — «Школьная забастовка за климат»), которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента. Грета прислала записанное во вторник в Лиссабоне обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является признанием молодежного климатического движения.

«Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!» — сказала она.

Премия «За целесообразное жизнеобеспечение» служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, которые не охвачены престижными премиями Альфреда Нобеля. Денежная составляющая премии — 1 млн крон ($105 тыс.). Одна из отличительных особенностей награды заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также вручали скульптуру из металла, переработанного в рамках программ по уничтожению оружия в Центральной Америке.

Alternativer Nobelpreis: So ticken Greta Thunberg und die anderen Preisträger https://t.co/M3Yxc7mu1jpic.twitter.com/n9gRERomAf — Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) December 4, 2019

Ранее Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета за охрану окружающей среды. Она написала, что не примет премию Северного совета и ее денежную часть в знак протеста против бездействия стран в отношении охраны природы.

Британский книжный магазин Waterstones назвал Тунберг автором 2019 года.

4 октября Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира. В этом году экспертный комитет рассмотрел 137 заявок из 56 стран и решил наградить девушку за «влияние на будущее многих детей». Торжественная 15-я церемония награждения прошла в Гааге 20 ноября — во Всемирный день детей.