В последние месяцы в России каждый день происходит какой-нибудь Карибский кризис, в котором, как известно, "вместо Кубы - Украина", а Путин вместо Кеннеди, только моложе и красивее, - но Суперкарибский Суперкризис, спровоцированный недавним нападением команды украинского поисково-пиратского корабля "Донбасс" на матушку русской журналистки Маргариты Симоньян, стоит в этом ряду очень большим особняком, и вот почему.

Вероломное вторжение в Россию украинского корабля под противозаконным названием "Донбасс" было обставлено очень коварно, потому что он вообще никуда не вторгался, и уже только это обстоятельство не могло не насторожить международную общественность Кремля, ведь цели провокаторов были совершенно другие, но Россия на них не поддалась. "Россия атаковала "Донбасс", "Путин отдал приказ на захват "Донбасса", "Кремль потопил "Донбасс", - с содроганием цитируют в росСМИ воображаемые заголовки западной прессы, которых, к счастью, удалось избежать. Мир стоял на пороге ядерной войны, но Россия вновь спасла его.

Кроме этого, Россия освободила мир от коричневой чумы.

"Донбасс" был ловушкой гораздо более изощренной, чем об этом принято думать. "Плавучая спальня": что известно о корабле Украины, устроившем провокацию в Керченском проливе? - бил тревогу русско-донецкий политолог Корнилов. - Там очень много спальных мест". Полундра! Стоило бы русским морякам задержать украинский корабль и ступить на его борт, как они были бы растащены командой "Донбасса" по многочисленным спальням, имеющим специальное возвратно-поступательное оборудование стран НАТО, и сильно понижены там на международной арене, и не танцевать бы им больше гордый матросский танец "Яблочко". На лучший в мире русский флот была бы брошена такая тень, что в родную гавань не вернулся бы уже никто...

Зловещий "Донбасс" набегал на Крым, захватывая там невольников, грузы специй, одноногих попугаев, бутылку рому, йохохо

"Донбасс" - пиратский корабль, целью которого было посягательство на Крым, констатирует депутат Госдумы "от крымского региона" некто Шеремет: "Было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский чёрный с черепом человека и костями", и не просто черепом человека, а черепом русского человека! Неоднократно зловещий "Донбасс" набегал на Крым, захватывая там невольников, грузы специй, слонов, золотишко, серебришко, пиастры, маркитантские лодки, одноногих попугаев, бутылку рому, йохохо, отключая крымчанам электричество и воду. Пиратами был несколько раз убит и повешен на Крымском мосту господин Аксенов, не отдававший карту.

Но на этот раз головорезы пиратской хунты решили замахнуться на святое, надругавшись над матушкой знаменитой российской журналистки Маргариты Симоньян.

Матушка Маргариты Симоньян давно привлекала украинских моряков, но вряд ли они об этом знали, пока сама Маргарита не слила информацию в состоянии аффекта. Видя, что поисково-пиратский корабль хунты быстро движется по Азовскому морю в сторону Подмосковья, Симоньян написала в "Твиттер": "Началось, что ли? Матушка, не подведи". И матушка не подвела: целый день пираты "Донбасса" рыскали по подмосковным особнякам в поисках матушки Симоньян, производя немыслимые разорения и потраву колодцев, но все было тщетно... Несолоно хлебавши, каратели вернулись на базу.

Похищение матушки Маргариты Симоньян пиратами "Донбасса" заказал лично Байден

Так зачем же корабль "Донбасс" напал на Россию, ведь с самого начала было ясно, что у него не хватит сил для оккупации и удержания такой большой территории? Секрет этой изощренной операции раскрыла российская пресса. "Корабль ВМС Украины неожиданно остановил готовящуюся провокацию в Керченском проливе и сменил курс после звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому из Вашингтона, - объяснила российская пресса. - Это похоже на интересное совпадение". А вот еще более интересное совпадение: "Самолет-шпион США появился над Черным морем после провокации украинского корабля". Таким образом, не приходится сомневаться в том, что похищение матушки Маргариты Симоньян пиратами "Донбасса" заказал лично Байден, которому был необходим новый рычаг для давления на Владимира Путина в ходе дальнейших переговоров.

Но не тут-то было!

На следующий день российские СМИ сообщили тревожную новость: "Два пассажирских самолета заметили таинственный объект над Сочи. Произошла нештатная ситуация". Вне всякого сомнения, таинственным объектом был "Донбасс". Провокации украинской хунты вышли на новый уровень.

Василий Рыбников