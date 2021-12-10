Посольство США в Украине прокомментировало ситуацию с украинским кораблем в Керченском проливе.
Соответствующее сообщение размещено на странице диппредставительства в Twitter.
"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Неправдивые обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий", — убеждены в посольстве.
Инцидент с украинским судном там расценивается как агрессию против нашей страны.
"Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - подчеркнули в заявлении.
Инцидент с кораблем "Донбасс" в Керченском проливе
В четверг, 9 декабря, в ФСБ России заявили, что корабль управления "Донбасс" Военно-Морских сил Украины якобы движется в сторону Керченского пролива, а требования поменять курс якобы не выполняет.
Министр обороны Алексей Резников впоследствии объяснил, что украинское поисково-спасательное судно без вооружения выполняло свою работу в Азовском море, являющемся морем общего пользования.
Министр назвал это провокационной информационной атакой и акцентировал, что она состоялась в то время как президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проводили разговор.