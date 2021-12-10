США подчеркнули, что Украина имеет право на передвижение в районе Керченского пролива.

Посольство США в Украине прокомментировало ситуацию с украинским кораблем в Керченском проливе.

Соответствующее сообщение размещено на странице диппредставительства в Twitter.

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Неправдивые обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий", — убеждены в посольстве.

Инцидент с украинским судном там расценивается как агрессию против нашей страны.

"Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - подчеркнули в заявлении.

Инцидент с кораблем "Донбасс" в Керченском проливе

В четверг, 9 декабря, в ФСБ России заявили, что корабль управления "Донбасс" Военно-Морских сил Украины якобы движется в сторону Керченского пролива, а требования поменять курс якобы не выполняет.

Министр обороны Алексей Резников впоследствии объяснил, что украинское поисково-спасательное судно без вооружения выполняло свою работу в Азовском море, являющемся морем общего пользования.

Министр назвал это провокационной информационной атакой и акцентировал, что она состоялась в то время как президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проводили разговор.

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Автор: Анастасия Печенюк