Пока мы спим на простынях скапливается грязь, пот и жир.

Подушки для сна, одеяла, а также постельное белье и удобный матрас - залог здорового и качественного сна. Однако, чем больше времени постельное белье контактирует с вашим телом, тем быстрее его нужно менять, сообщает Business Insider.

Специалист по уборке мусора утверждает, что наволочки на подушку следует менять чаще. В среднем они должны прослужить вам от трех до пяти лет. Если у вас есть несколько наборов и регулярно их чередуете, вы можете держать их дольше.

Он отметил, когда на них появятся потертости, пятна, выдернутые волокна, такое постельное белье уже нужно выбрасывать. Если вы хотите, чтобы оно прослужило дольше - покупайте белье лучшего качества.

Видео дня

Кроме наволочек и другого белья нужно стирать еще и подушки. Наволочки в определенной степени защищают, но стирать подушки нужно каждые шесть месяцев.

"Если вы пользуетесь высококачественными перьевыми подушками, вы можете хранить их десятилетиями, если регулярно их чистить и разрыхлять. Если же отдаете предпочтение полифилу, хлопку или поролону, вам придется менять их каждые два-три года, но как только вы заметили слипание или комок, пора заменять ее чаще", - объясняет специалист.

Что касается матрасов и одеял, они могут служить около 10 лет, а порой и больше, если это качественные вещи. Отмечается, что на таких вещах, как матрасы, не нужно экономить, ведь от этого зависит здоровье ваших суставов и спины. Поэтому, если в вашем матрасе появились провисания, сразу же нужно приобрести новый.

"Пододеяльники - настоящие рабочие лошадки постельного белья. Они должны прослужить от 15 до 25 лет, если вы регулярно их стираете. Поскольку одеяла лежат на вас, а не наоборот, они могут сохранять свою форму и длину в течение многих лет. Стирайте или сдавайте в химчистку свои одеяла один или два раза в год согласно инструкциям производителя и храните в сухом месте, когда вы им не пользуетесь", - рекомендует специалист.

Он напомнил, что подушки, матрасы, одеяла и постельное белье - это наш комфорт, поэтому за ними нужно следить, чтобы не принести вред своему здоровью. Вы можете превратить простыни в тряпки, но ни в коем случае не хранить "на всякий случай", отметили в материале.

Недавно УНИАН писал, как часто нужно стирать джинсы. По словам эксперта, это нужно делать каждые 10 носок или чаще.

Вас также могут заинтересовать новости: