В Украине легко можно заработать на таких вещах.

Каждый взрослый мужчина когда-то был мальчиком и в детстве собирал марки, открытки и другие красивые, редкие предметы. Одним из таких увлечений во времена СССР стал и автомоделизм, и те, кто в свое время собрал коллекцию машинок, могут сейчас неплохо заработать. Сколько сейчас стоят коллекционные машинки СССР - далее в материале.

Ранее мы рассказывали, где и за сколько можно продать книги СССР.

Когда начали делать первые маленькие машинки СССР

Интересно, что советские машинки в большинстве своем производились не как игрушка для ребенка, а как прототип реального транспортного средства. Производители таким образом могли показать в миниатюре, как будет выглядеть авто после выпуска.

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Размеры таких машинок могли быть разными - от 1х144 до 1х4, но самым удачным оказался формат 1х43. Наиболее распространенными были железные машинки СССР, ведь металл - это долговечный и надежный материал, однако иногда можно было встретить модели из пластика. Кроме автомобилей той или иной серии, также выпускали и спецтранспорт - машины пожарных, полиции или скорой помощи.

Существует мнение, что первая в СССР миниатюра автомобиля была выпущена в 1969 году, но модель привычного всем формата 1:43 показали на примере "Москвича-412", который был презентован в 1971 году. Все модели подобного типа отличаются невероятной детализацией и цельнолитым корпусом, но также интересно, что в них могут быть движимые части - например, в вышеупомянутом "Москвиче" открывается капот. На тот момент машинка стоила 3 рубля 50 копеек, а сейчас ее цена вполне может достигать нескольких десятков тысяч гривень. Конечно, итоговая стоимость модели зависит от состояния и тиража.

За сколько можно продать коллекционные машинки СССР

На известных торговых площадках и онлайн-аукционах в Украине любой человек, у которого есть несколько коллекционных моделей советских авто, может попробовать заработать на этом. Иногда ценители готовы купить коллекционные машинки СССР за большие деньги, так что, если ваш товар в хорошем состоянии, его могут высоко оценить.

Например, на одном из онлайн аукционов хлебовоз ЗиС советского производства был продан за 50 000 гривень, а железные машинки СССР с педалями - та же "Лайка" - выставлена за сумму в три раза больше. Продавец хочет продать модель за 150 000 грн, кстати, лот до сих пор активен.

На OLX советские игрушки машинки продаются за меньшую цену, хотя, конечно, все опять же зависит от модели и состояния.

За модель ЛЕН 1717 владелец хочет получить 850 гривень. Это машинка, которая сделана из жести, а в наборе к ней прилагается пульт управления. В объявлении написано, что состояние авто такое же, как на фото, сам механизм работает, но требует ревизии.

Популярная в СССР "Чайка" в миниаютюре также встретилась нам на просторах торговой площадки. Владелец честно указал ее состояние - на автомобиле есть потертости и царапины. Однако стоит помнить, что такой автомобиль в СССР использовали, в основном, для перевозки высших государственных чиновников, а значит, "Чайка" была показателем статуса. Владелец игрушечной модели продает машинку за 1000 гривень.

Там же, на OLX, другой автор выставил на продажу свою коллекционную машинку. Волгу Газ 24 формата 1:43 начали производить на Саратовском заводе. Особенностью модели стала именно детализация - у машинки открываются двери, присутствует имитация двигателя под капотом, а на багажнике установлено запасное колесо. Корпус выполнен из металла с пластиком. Продать такую модель можно по примеру автора с ОЛХ - за 2000 гривень.

Также можно встретить и другие вариации этой модели - Волга Газ 24 в идеальном состоянии без повреждений, без царапин с оригинальной коробкой и клапаном, на котором указана дата производства принесет своему владельцу 19 600 гривень.

Еще одна интересная модель Волги Газ 24 А26 - это спецтранспорт милиции. Машинка желтого цвета, модель 1:43 сделана из хрома. Автор объявления указывает, что даже пластмасса в хорошем состоянии, все части авто - двери, капот и багажник - работают исправно. Если у вас тоже есть такая машинка, смело можете просить за нее 2-3 тысячи гривень.

Следующий редкий лот - автомобиль Москвич 412 А2. По словам продавца, машинка в идеальном состоянии, без царапин и любых повреждений, даже с коробкой и датой производства. За такие коллекционные машинки поклонники советского автопрома могут отдать несколько тысяч гривень, автор просит оценивает модель в 3 100 грн.

Рекорсменом в нашем списке стала машинка РАФ-2203, модель А-18 - за нее владелец хочет получить 21 600 гривень. Уникальность этого автомобиля в том, что он создан по образу и подобию оригинальной машины, которую производили на Рижской автобусной фабрике с 1975 года. У автора сохранился экземпляр в идеальном состоянии - скорее всего, поэтому цена так высока.

На том же ОЛХ можно встретить и более дешевые варианты автомобильных миниатюр. Недорого удастся продать распространные модели советских машинок, которые нельзя назвать редкими, зато они в хорошем состоянии. Однако если вы счастливый обладатель поистине уникального авто - имеете право запросить высокую цену.

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