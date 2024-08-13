Некоторые книги СССР можно продать очень дорого.

Советские книги, а точнее, издания тех или иных произведений периода СССР, до сих пор можно встретить в шкафах многих украинцев. Все потому, что старшее поколение эти книги умело ценить, люди с трудом находили, покупали и берегли. Сейчас их дети и внуки думают, где продать книги, если они оказались не нужны.

Всегда ли ценные книги СССР - тонкости и нюансы

Продать книги СССР получится только при соблюдении некоторых правил, конечно, если речь идет о суммах внушительных. На любой книжной "барахолке" есть скупщики, которые покупают книги на вес - цена составит примерно 6 грн за килограмм, может варьироваться в зависимости от самого места приема и от города.

Однако если у вас в руках оказались книги СССР, которые вы не хотите сдавать оптом, а желаете продать поштучно, убедись, что каждая из них соответствует требованиям.

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Состояние

Вне зависимости от содержания, книга, сохранившаяся в идеальном состоянии, будет стоить дороже бывшей в употреблении. В ней должна быть обложка и категорически не должно быть пятен, рисунков, вырванных страниц и других повреждений. Даже изначально недорогие книги можно выгодно продать просто благодаря хорошему состоянию. Если это антикварная книга с золотым тиснением на корешке или та, что имеет кожаный переплет, она точно будет стоить дорого.

Если вдруг у вас есть книга с дарственной надписью или автографом автора, то будьте уверены - этот росчерк пера увеличит стоимость издания в десятки раз.

Год выпуска

Среди букинистов принято считать, что самые ценные книги СССР - те, что были изданы до начала XX века, хотя, и издания позднего советского периода могут быть интересны, если они редкие. Правило "50 лет - антиквариат" с книгами, к сожалению, не работает. Особенно сильно ценятся книги, изданные при жизни писателей и поэтов, если дело касается эпохи Золотого и Серебряного века.

Тематика

Очень ценятся коллекционерами различные религиозные издания (именно рукописи) до 1721 года. Если хочется продать именно советские экземпляры, то лучше всего предлагать художественную, техническую, а также детскую литературу (особенно с хорошими картинками и годом издания до 1940-х). Также интересны будут различные монографии, словари, энциклопедии, научная литература, учебники и журналы.

Тираж

Также дорогие книги СССР - те, что имеют ограниченный тираж. Очень часто в эпоху Советского Союза те или иные писатели были запрещены, поэтому книги или выходили в очень ограниченном количестве, или изымались сразу же после печати. Чудом сохранившиеся экземпляры сейчас стоят баснословных денег. Кроме того, ценятся и книги небольших издательств, недолго просуществовавших, таких как "Academia", "Наука", "Мир", "Искусство".

Количество

Многие коллекционеры и букинистические магазины желают приобрести полное собрание книг или журналов, а не выкупать по частям. Именно поэтому каждый владелец полного комплекта изданий должен понимать, что если книги в хорошем состоянии, то смело можно называть высокую цену.

В целом, букинисты говорят, что больше всего ценятся издания 50-х годов и более раннего периода, а вот экземпляры 80-х и 90-х годов не особенно интересны.

Дорогие книги СССР - список самых ценных

Как мы уже сказали, сейчас цены на книги СССР в Украине могут варьироваться - все зависит от конкретного издания, его состояния и уровня редкости, а также от скупщика. Тем не менее, некоторые стоимость некоторых экземпляров оценивается коллекционерами в десятки тысяч долларов:

Владимир Маяковский "История Власа - лентяя и лоботряса" (издательство "Молодая Гвардия", 1927 год) - от 10 000 долларов.

Владимир Маяковский "Что такое хорошо и что такое плохо" (1925 год) - от 3 500 долларов.

Борис Пастернак "Избранное" (издательство "Советский писатель", 1948 год) - от 55 000 долларов.

Федор Достоевский "Бесы" (издательство "ACADEMIA", 1935 год) - от 35 000 долларов.

Владимир Лебедев "Азбука" (ГОСИЗДАТ, 1925 год) - от 13 000 долларов.

Рекордсменом среди проданных за невероятные суммы денег стала книга Алексея Крученых "Замаул 4". Она была издана в Баку в 1920 году, а несколько лет назад на аукционе за границей ее продали почти за 106 000 долларов.

Где можно продать книги СССР

Самый лучший вариант, куда продать книги - это обратиться к букинистам, найти сайт или прийти лично в магазин. В крупных городах Украины есть такие специалисты - они принимают книги и поштучно, и на вес, могут оценить состояние и точно сказать, на какую сумму вы можете рассчитывать. При продаже книг желательно обходить стороной популярные торговые площадки - если вы не разбираетесь профессионально в изданиях, то есть шанс назначить несправедливую цену за свой товар.

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