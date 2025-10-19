Эксперт объяснила, как перевести это слово с русского языка.

Многие жители Украины после начала полномасштабного вторжения начали активно переходить на украинский язык. Это обусловлено многими факторами, но русскоязычному населению некоторые выражения перевести трудно. Впрочем, как будет на украинском то или иное слово, даже не всегда знают и носители языка.

Как будет сопля на украинском языке

Сначала стоит понимать, что сопля - это слово абсолютно славянское. Оно происходит от старославянского корня ѕоръІь-. Этот же корень можно увидеть и в других словах, таких как: сопло, сопеть, сопливый. Этимология слова связана с процессом - нос уподобляется трубе, в которую нужно сопеть, тогда из нее выходит воздух, а если сопеть в нос, то выйдет слизь, отсюда и слово "сопля".

Языковед Лариса Чемерис в комментарии УНИАН объяснила, как на украинском будет звучать слово "сопливый". Она говорит, что "сопливый" - это разговорный вариант, и он есть в украинском языке, произносится как "сопливый". Однако есть и другие формы слова - "шмаркатий/смаркатий", "зашмарканий".

Также иногда можно встретить диалектизм "вискривый", который происходит от других славянских языков - польского (wozgrza) и словацкого (vozger), которые переводятся как "сопля".

