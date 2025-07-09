Приготовление роскошного завтрака на выходных — настоящее удовольствие, тем более, когда существует безотказный способ приготовить идеальную жареную яичницу, даже не жаря её. Приготовление яичницы может показаться простым, но многие повара включают слишком сильный огонь, в итоге получая подгоревшее яйцо, прилипшее к сковороде, и неприятно резиновый желток.
Кулинарная мастерица ЧихЮ Чианг, создательница блога I Heart Umami, раскрыла простой и более полезный способ жарки яйца — и вам даже не понадобится сковорода. Однако понадобится мультипечь, пишет Mirror.
Хрустящие жареные яйца с кремовыми желтками в итоге будут готовы за считанные минуты, требуя от вас минимального внимания. Яйца, приготовленные в мультипечи, требуют лишь долю от обычного количества масла, что экономит жир и калории, добавляя к любому блюду полезный белок.
Использование этой кухонной техники с горячим воздухом обеспечивает равномерное приготовление яйца, в результате чего получается более вкусная и сливочная консистенция. Они получаются идеальными каждый раз: хрустящие снаружи, с кремовым, текучим желтком внутри".
Как приготовить жареное яйцо в мультипечи
Вам понадобится:
- Одно крупное яйцо
- Спрей с маслом (или оливковое масло, или сливочное масло)
- Неглубокий жаропрочный противень с антипригарным покрытием
- Лопатка
- Кухонные прихватки
Способ приготовления:
Просто разбейте яйцо в небольшую миску или кружку и, когда таймер прозвонит, аккуратно переложите яйцо на раскалённый противень. Поместите противень в микропечь при температуре 180°C и дайте ему готовиться несколько минут в зависимости от того, какое вы предпочитаете жареное яйцо.
ЧихЮ советует: "Готовьте во фритюрнице три минуты для глазуньи. Если вы предпочитаете среднепрожаренный желток, добавьте одну минуту к времени приготовления".
Когда таймер прозвенит, просто достаньте противень из фритюрницы, используйте лопатку, чтобы аккуратно снять яйцо с противня, и вуаля — ваше кремовое яйцо готово к подаче.
Другие интересные способы приготовления жареного яйца
Ранее УНИАН сообщал про жареное яйцо по-испански. Этот вариант прямо противоположный более нежной текстуре глазуньи. Для его приготовления вам понадобится "достаточно много" масла.
Кроме того, мы рассказывали о нестандартном методе приготовления яйца, который многие могут взять на заметку - даже в качестве альтернативы приготовления яиц в мультипечи. В нем вместо масла используется другой секретный ингредиент.