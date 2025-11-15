Паста кажется самым простым блюдом, но многие популярные советы из соцсетей только портят результат.

Паста заслуженно считается идеальным вариантом для ужина в будний день: ее практически невозможно испортить, она готовится за считанные минуты и позволяет получить сытное блюдо без лишних расходов. Процесс приготовления пасты всем кажется простым — довести воду до кипения, сварить макароны, слить воду и смешать их с соусом.

Но из-за широкой популярности пасты в соцсетях появилось множество "лайфхаков" и вирусных трюков, обещающих ресторанный результат при меньших усилиях. Правда только в том, что, по словам профессиональных поваров, многие из этих популярных приемов сомнительны или даже откровенно вредны для конечного результата, пишет CNET.

Шеф-повар ресторана De Majo Restaurant & Terrace в Венеции Филиппо де Марки назвал самые частые ошибки, которые совершают домашние повара при приготовлении классической итальянской пасты, — и объяснил, как их избежать, чтобы паста получалась вкусной каждый раз.

Видео дня

Вы бросаете спагетти в стену?

"Это не лучший способ определить степень готовности. Текстура пасты меняется, когда она ударяется о стену, и это не дает точного понимания, правильно ли она сварена", — говорит де Марки. К тому же вы рискуете забрызгать стену крахмальной водой или наблюдать, как макаронина медленно сползает вниз за плиту.

Лучше просто вытащить одну ниточку и попробовать. Так вы точно поймете, достигла ли паста идеальной степени al dente.

Зачем вы добавляете оливковое масло в воду для варки пасты?

По словам де Марки, одна из худших ошибок — лить дорогое оливковое масло в воду, надеясь, что оно помешает пасте слипнуться. Оливковое масло необходимо во многих пастах, но — уже на тарелке.

Некоторые думают, что масло помогает пасте не слипаться, но "оно просто плавает на поверхности и никак не покрывает макароны", — объясняет де Марки. Лучший способ избежать слипания — использовать много воды, регулярно помешивать пасту в первые минуты варки и выбирать кастрюлю подходящего размера.

"Так пасте будет достаточно места, чтобы свободно двигаться и вариться равномерно", — добавляет он.

Нужно ли закрывать кастрюлю при варке макарон?

"Готовить пасту нужно с открытой крышкой. Это предотвращает убегание воды и помогает контролировать процесс приготовления. Плюс, пар свободно уходит, вода меньше пенится и не превращается в крахмальный хаос", — советует де Марки.

И, как уже отмечалось, обязательно используйте кастрюлю нужного размера — это важно для равномерного приготовления.

Закипит ли вода быстрее, если добавить соль?

Недавнее обсуждение на Reddit показало, что многие не уверены, влияет ли соль на скорость закипания воды. На самом деле соль играет важную роль, но не в нагреве. Примеси действительно могут менять точку кипения, но количество соли, которое вы добавляете в воду для пасты, значения не имеет.

А вот для вкуса соль жизненно важна. "Если соли недостаточно, паста получается пресной", — предупреждает де Марки.

Нужно ли сразу сливать воду с пасты?

Есть причина, по которой вода от пасты так ценится поварами. Она содержит соленый, насыщенный крахмалом раствор, который усиливает вкус соуса и помогает ему лучше покрывать пасту.

"Это делает блюдо более цельным и насыщенным. Немного влаги творит чудеса", — говорит де Марки. Поэтому рекомендует не сливать полностью всю жидкость после варки.

Нужно ли промывать спагетти после варки?

Если вы не хотите получить от бабушки-итальянки удар скалкой или деревянной ложкой, не промывайте пасту холодной водой.

"Это смывает крахмал, который помогает соусу сцепляться с пастой. Оставшееся тепло пасты помогает соусу и макаронам "пожениться", создавая цельное блюдо. Представьте: паста и соус должны соединиться и "жить счастливо", а не получать холодный душ перед подачей", — объясняет шеф-повар.

Другие интересные новости об итальянской кухне

Ранее УНИАН сообщал, что итальянскую кухню вскоре могут признать объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Окончательное решение ожидается в декабре 2025 года.

Однако, в то же время, известно, что итальянская кухня больше не самая вкусная в мире. Согласно рейтингу TasteAtlas, составленному на основе более 477 тысяч отзывов на почти 15,5 тысяч блюд в его базе, в 2024 году кухня Греции набрала 4,6 из 5 баллов, что достаточно для того, чтобы лидером. Италия же оказалась на 2 месте.

Вас также могут заинтересовать новости: