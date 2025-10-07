Вселенная будет иметь конец: ученые спрогнозировали, когда и как это произойдет

Новое исследование из Корнельского университета предполагает, что расширение Вселенной не будет продолжаться вечно.

Если Большой взрыв стал началом всего, что мы знаем, то "Большое сжатие" может стать финальным актом истории Вселенной. Новое исследование, проведенное профессором Генри Таем из Корнельского университета, утверждает: примерно через 20 миллиардов лет наша Вселенная перестанет расширяться - и начнет сжиматься.

По словам ученого, ускоренное расширение космоса, которое наблюдается сейчас, может быть лишь временным. После фазы замедления Вселенная начнет обратный процесс, в котором вся материя и энергия снова сойдутся в одну сверхплотную точку. Этот сценарий получил название "Большой хруст" (Big Crunch).

"Для любой жизни важно знать, как она начинается и как заканчивается. То же самое касается и нашей Вселенной", - отметил профессор Тай. - "Мы уже знаем, что она имела начало. Теперь, возможно, становится понятно, что она будет иметь и конец".

В течение десятилетий теория Большого сжатия потеряла популярность после открытия темной энергии, которая, как считалось, бесконечно ускоряет расширение Вселенной. Однако новые данные с самой масштабной карты галактик и квазаров показали, что темная энергия может меняться - с возрастом Вселенной она ослабевает.

Команда Тая предположила, что темная энергия может быть смешанной формой - частично постоянной космологической константой, а частично энергией аксионов, гипотетических сверхлегких частиц, которые, возможно, образуют темную материю. Именно такая комбинация, по расчетам ученых, в конце концов приведет к тому, что гравитация снова начнет побеждать - и Вселенная начнет сворачиваться.

"Мы показали не только, что коллапс возможен, но и когда и как именно он может произойти", - пояснил Тай.

