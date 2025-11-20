Фразу "не судьба" дословно перевести нельзя.

В повседневной украинской речи можно услышать фразы на суржике - "Видно, не судьба" или "Це не судьба". Переводить их дословно нельзя, поскольку в украинском языке у них есть свой аналог. Как сказать правильно, мы спросили у языковеда Ларисы Чемерис.

Как сказать "не судьба" на украинском

По словам Ларисы Чемерис, в украинском языке для фразы "не судьба" можно подобрать три варианта перевода:

не судилося;

не склалося;

така вже доля.

Поэтому правильно будет говорить не "Видно, не доля", а "Видно, не судилося/не склалося", или же просто - "Така вже доля".

"Кроме этого, можно использовать фразеологизм "Не так сталося як гадалося", - советует языковед.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

