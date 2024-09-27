Языковед рассказал о разнице между диалектизмом и суржиком.

Диалектизмы являются органической частью языка, и их не нужно сторониться, в отличие от суржика. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко.

В подтверждение этого тезиса он приводит пример того, как выглядит одно и то же предложение, построенное на диалектизмах и на суржике.

"Легінь дарує кобіті кульчики" - предложение из диалектизмов, то есть слов, которые являются самобытными, но региональными.

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"Парєнь даре женщінє сєрьожки" - то же предложение, но на суржике, то есть на неестественной смеси двух отдельных языков.

"Какой вариант звучит органично? Ну конечно же первый. "Легінь", "кульчики", "кобіта" - народные слова. Они передают колорит определенной местности. Поэтому не чурайтесь диалектизмов, особенно в бытовом общении. Но в научном, деловом стилях их, конечно же, надо избегать", - говорит Авраменко.

Другие советы от языковеда

Как писал УНИАН, масло, олія и мастило в украинском языке имеют совершенно разное значение, хотя все переводят на русский язык словом "масло". Авраменко объяснил, как не спутать эти слова.

Также мы рассказывали, что означает украинский фразеологизм "скривитися, як середа на п'ятницю".

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