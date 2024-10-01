Устойчивые словосочетания не переводят буквально.

Украинский язык богат фразеологизмами, которые позволят точно выразиться в нужный момент. Учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как избежать ошибочного перевода с русского

В эфире "Сніданку з 1+1" он предостерег, что устойчивые сочетания слов не надо переводить с русского буквально. "На русский "долг платежом красен" - "борг розрахунком червоний"? Нет, конечно. Или "рубаха-парень" - "сорочка хлопець"? Или еще пример: "на воре шапка горит" - "на злодієві капелюх палає"? Получается какая-то бессмыслица", - пояснил он.

Популяризатор украинского языка рассказал, как правильно перевести известные фразеологизмы:

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Долг платежом красен - Як не вертись, а взяв, то розплатись/Хоч десь, хоч там перехвати, а борги заплати. Рубаха-парень - Хлопець-друзяка/Щира душа. На воре шапка горит - Хто порося вкрав, у того і у вухах пищить.

Уроки украинского языка от Авраменко

Ранее учитель сравнивал ласковые обращения, которые украинцы и жители других стран используют во время разговоров со своими любимыми.

Также языковед дал советы, которые помогут вам не путаться каждый раз, когда надо написать слово "онлайн".

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