В родном языке с дефисом пишутся те слова, которые можно употреблять самостоятельно, подчеркнул доцент.

Не все знают, как правильно на украинском писать слово "онлайн" - вместе или все же через дефис.

На украинском с дефисом следует писать только те слова, которые можно употреблять самостоятельно, поделился информацией заслуженный работник образования, доцент-языковед, автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1". Эксперт подчеркнул, что в нашем языке самостоятельно употребляются слова "план", "бізнес", "акція", "піар", поэтому, если их сочетать, то надо ставить дефис, и образуются слова "піар-акція" и "бізнес-план":

"А слов "лайн" и "он" в украинском языке нет, поэтому эти компоненты надо писать вместе - "онлайн". И обратят внимание на еще один момент, - слово "онлайн" со следующим существительным пишем через дефис, - "онлайн-трансляция", "онлайн-режим".

Педагог подчеркнул, что, если слово "онлайн" пишется после существительного, то дефис не нужен. Доцент также назвал примеры: "трансляція онлайн", "режим онлайн".

Интересные новости об украинском языке - что уже сообщалось

Ранее Александр Авраменко объяснил, как на нашем языке правильно писать и говорить - "клацати" или "клікати". Языковед подчеркнул, что заимствованные слова следует употреблять только тогда, когда в украинском языке нет соответствия. То есть в украинском языке лучше пользоваться словом исконным словом "клацати".

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