Чтоб пройти этот точный тест на личность, нужно выбрать один из двух вариантов ворот.

Психологические тесты обычно используются для того, чтоб лучше понять себя и свои способы взаимодействия с миром. Они стимулируют интуицию, а также помогают найти связь с энергией внутри человека, чтоб выманить у подсознания информацию, которую личность может скрывать даже от самой себя.

Очень простым и эффективным в этом деле является психологический тест по картинкам. Он поможет вам узнать, умеете ли вы отстаивать свои границы, как их воспринимают окружающие и к каким последствиям это приводит.

Психологический тест на границы - результаты

Хотя у этого упражнения для самопознания нет правильного и неправильного ответа, важно прийти к тому, который соответствует именно вам. Нужно закрыть глаза, сделать несколько успокаивающих вдохов и отыскать связь с энергией, которую вы ощущаете, когда устанавливаете свои границы или ощущаете их нехватку.

Затем посмотрите на изображение, которое предлагает визуальный тест, и выберите одни из двух ворот. Не анализируйте их внешний вид и не пытайтесь угадать. Нужно принять решение на основе своей интуиции.

Первые ворота

Если вы выбрали металлические ворота, значит вы всегда устанавливаете границы при общении с незнакомыми людьми. Вы пресекаете любое посягательство, неуважение и держитесь на расстоянии. Однако с людьми, которых вы любите, ситуация обстоит иначе.

Вероятно, вы боитесь, что резкие действия оттолкнут близких. Из-за этого вы стараетесь не придавать значения нарушениям с их стороны и игнорируете ситуации, которые причиняют вам боль. Важно задуматься, как долго вы сможете так продолжать и как сильно вы готовы навредить себе лишь бы не обидеть других? Едва ли получится сохранить отношения, действуя таким образом.

Вторые ворота

Вы тот человек, который привык устанавливать большое количество границ. За свою жизнь вы четко усвоили, что очень важно уметь защищать себя. Вам нужно быть осторожнее, ведь на этом пути вы стали слишком замкнутой личностью. Вы привыкли разрывать отношения из-за мелочей, которые можно было бы решить.

Стоит найти баланс и укреплять отношения, не разрушая их. Научитесь говорить с близкими о своих чувствах, укажите им на свои границы, но не замыкайтесь в себе. Всегда лучше обсудить ситуацию, а не сжигать мосты.

