Иногда кажется, что простые действия в течение дня никак не могут повлиять ни на нашу жизнь, ни на наше здоровье. Однако, например, если выпивать чашку горячей воды — можно поддержать гидратацию организма и провести естественную детоксикацию, пишет Eat This, Not That со ссылкой на экспертов. Однако это не все удивительные факты о горячей воде.

Она помогает предотвратить запоры

Когда вода проходит через пищеварительный тракт, она размягчает стул, что, в свою очередь, помогает избежать запоров.

"Теплая вода также способствует гидратации, а обезвоживание часто является причиной запоров. Вода также помогает пищеварению, что способствует более легкому расщеплению пищи и ее более быстрому выведению из организма", - объясняют близнецы-диетологи Тэмми Лакатос Шеймс и Лиссе Лакатос.

Она поддерживает гидратацию

Вода всегда необходима вашему организму для выполнения ежедневных функций, таких как транспортировка питательных веществ к клеткам и обеспечение эффективного пищеварения, поэтому потребление воды имеет решающее значение.

Обезвоживание — это стресс для организма, который немедленно подрывает иммунитет. Близнецы Лакатос заявляют, что нужно взять за правило ежедневно пить горячую воду. Хотя в рекомендациях Института медицины и значится, что любая жидкость, которую вы пьете, и любая жидкость, которая из фруктов и овощей попадает в ваш организм, сознательное увеличение количества выпитой горячей воды, безусловно, поможет удовлетворить потребности [организма].

Она естественным образом выводит токсины из организма

Питье горячей воды повышает температуру тела, что способствует выделению токсинов и тепла при потоотделении. Кожа - самый большой орган тела, поэтому потоотделение - отличный способ вывести из организма большое количество токсинов, заявляют близнецы-диетологи.

Вода может способствовать снижению веса

Это правило касается и горячей, и холодной воды. В любом случае жидкость может наполнить желудок и подавить тягу к голоду, что, в свою очередь, поможет съесть меньше. Более того, как сообщается, теплая или горячая вода помогают успокаивать нервы, если вы вдруг склонны к перееданию во время стресса.

Вода помогает снизить риск заболеваний

В сочетании с чаем или кофе горячая вода может принести еще больше пользы. Само по себе употребление кофе увеличивает продолжительность жизни, по словам Лакатос, а также является "одним из методов" профилактики болезни Паркинсона, диабета, некоторых видов рака и заболеваний печени.

А чай, в свою очередь, богат антиоксидантами и связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака, инсульта и болезней печени.

Борется со вздутием живота

Потребление большого количества соли или сахара является причиной задержки жидкости и вздутия живота.

"Хотя это звучит нелогично, но если вы выпьете горячей воды (или любой другой воды), вы "вымоете" виновника вздутия (соль или сахар) вместе с лишней жидкостью, которую они удерживают, а вода, которую вы пьете, просто поможет восстановить правильный баланс жидкости", - отмечают близнецы-диетологи.

