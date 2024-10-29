В некоторых популярных туристических регионах уже фиксируется рост числа случаев заболевания гриппом и COVID-19.

Более холодный осенне-зимний сезон неизбежно несет большие риски для туристов заболеть гриппом, коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями.

Так, в начале этой недели президент Ассоциации врачей первичной медико-санитарной помощи Канарских островов Ана Хоянес предупредила о росте числа случаев заболевания гриппом и COVID-19 в регионе и призвала туристов принять меры, чтобы не заразиться, в том числе с помощью вакцинации, сообщает Canarian Weekly.

"Вакцинация необходима для смягчения последствий этих инфекций или их полного избежания, особенно если вам больше 60 лет или вы относитесь к уязвимым группам. И грипп, и COVID могут быть смертельными. Если мы защищены, мы будем лучше справляться с вирусами", – отметила доктор Хоянес.

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Тем временем, туристическое издание Condé Nast Traveler собрало несколько полезных советов относительно того, что стоит делать, чтобы не простудиться в отпуске.

1. Подготовьте свою иммунную систему заранее

Врач семейной медицины из Алабамы Анкреха Тримбл Джонсон подтверждает, что вакцинация от гриппа перед поездкой жизненно важна. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, вакцинация может снизить риск визита к врачу из-за гриппа на 40-60%. Однако, чтобы дать организму достаточно времени для выработки иммунитета, прививку следует сделать как минимум за две недели до отъезда.

Еще один способ укрепить иммунную систему перед поездкой – это ежедневный прием добавок, таких как витамин С и цинк, за несколько недель до и во время поездки, отмечает доктор медицины Барбара Бауэр.

2. Избегайте туристических мест в пиковые часы

Доктор Джонсон поясняет, что простуда и грипп часто передаются воздушно-капельным путем, а потому чем с меньшим количеством людей вы контактируете, тем меньше у вас шансов подхватить инфекцию: "Сохраняйте свое личное пространство личным".

При этом все понимают, что в путешествии избегать мест массового скопления людей является проблематичным. Однако защитить себя от потенциального воздействия микробов, не пропуская при этом обязательные к посещению горячие точки, можно просто избегая пиковых часов. К сачтью, Google уже научился подсказывать, насколько загруженным будет ресторан или достопримечательность в тот или иной день, основываясь на последних данных. В крайнем случае можно использовать старую-добрую маску для лица, залежавшуюся у вас со времен пандемии коронавируса.

3. Отдавайте приоритет отдыху

Доктор Дэниел Оприс отмечает, что здоровый сон является топливом, которое поддерживает иммунную систему в тонусе и помогает ей бороться с микробами. Тем не менее, во время путешествий рекомендация спать по семь-девять часов в сутки нередко игнорируется, в том числе ввиду объективных обстоятельств.

Однако все же есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы настроить себя на качественный отдых. Для начала можно рассмотреть возможность поездки в пункт назначения в середине дня вместо того, чтобы бронировать ночной поезд, самолет или автобус, что позволит вам хорошо выспаться перед отъездом, предлагает доктор Оприс. Если ваши возможности передвижения ограничены, можно взять с собой дорожную подушку, маску для глаз и беруши, которые погут вам уснуть в дороге.

Кроме того, врач советует в течение всего маршрута путешествия выделять время для отдыха и не слишком перегружать поездку.

4. Не меняйте свой распорядок слишком сильно

В некоторых местах назначения время может настолько отличаться, а программа отдыха может быть настолько насыщена, что это легко может выбить вас из обычного графика. Однако во время отпуска полезно как можно больше придерживаться своего распорядка. "Когда вы меняете слишком много вещей, ваше тело испытывает стресс, и иммунная система может пострадать", – поясняет доктор Бауэр.

При этом соблюдение обычных привычек в отношении здоровья будет выглядеть по-разному для каждого: для некоторых людей это может означать ежедневное занятие спортом, а для другие – соблюдение здорового питания. В таком случае лакомств следует сбалансировать большим количеством жидкости и богатой питательными веществами пищей.

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