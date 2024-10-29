Эти советы позволят минимизировать употребление сахара и не навредить здоровью.

Многие люди любят сладости, однако в последние годы потребление сахара стало избыточным, что так или иначе вредит нашему здоровью. Правительственные исследования в США показывают, что американцы уже с 2-летнего возраста потребляют около 17 чайных ложек сахара в день, что почти в три раза превышает верхний предел нормы, рекомендованной такой организацией, как Американская кардиологическая ассоциация (6 чайных ложек - для женщин; 9 чайных ложек - для мужчин).

Чрезмерное употребление большого количества сахара может привести к множеству проблем со здоровьем, таких как увеличение веса, диабет второго типа, болезни сердца и печени, рак и даже депрессия, пишет CNN.

Социолог и профессор политики здравоохранения в Школе медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Лаура Шмидт, которая также является ведущим исследователем в SugarScience, центре сбора научных данных о сахаре и его влиянии на здоровье, дала пять советов, как можно уменьшить употребление сахара.

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Перестаньте "заглатывать" сахар

По ее словам, необходимо сосредоточиться на сокращении или отказе от газировки, спортивных, энергетических напитков, так как они являются самым большим источником добавленного сахара в рационе, по данным Министерства сельского хозяйства США.

Избавьтесь от соблазна на работе

Сократите количество сладких продуктов в рабочей среде, к примеру, поговорив с начальником о прекращении продажи "сахарных" напитков в торговых автоматах и кафетериях.

Клинические испытания показывают, что, когда работодатели прекращают продажу напитков с высоким содержанием сахара, любители газировки в среднем теряют примерно полтора сантиметра в окружности талии в течение 10 месяцев.

Не забудьте навести порядок в домашнем питании

"Договоритесь всей семьей, чтобы в доме не было вредных продуктов и напитков с высоким содержанием сахара - пусть они будут у вас для гостей, но не в качестве основных продуктов питания дома", - рекомендует Шмидт.

Успокойте свою тягу к сладкому

Тяга к сахару, по словам эксперта, вполне реальна. Однако существуют легко усваиваемые, основанные на доказательствах стратегии, позволяющие с ней справиться. Они основаны на развитии простого искусства "переживать подобную тягу в расслабленном состоянии" — так называемого "серфинга побуждений".

В интернете, как сообщается, есть много бесплатных медитаций с руководством по "серфингу побуждений".

Поставьте сладкие продукты на их законное место

Оставьте сладкое на десерт, не позволяйте им проникать в другие части вашего рациона. В частности, Шмидт рекомендует готовить десерты самостоятельно, чтобы следить за количеством сахара

А также тщательнее изучать этикетки продуктов, чтобы всегда следить за тем, сколько сахара в них содержится.

Другое на тему сладостей

Ранее УНИАН сообщал, что исследователи обнаружили неожиданное влияние употребления бананов на уровень холестерина в крови.

Кроме того, диетолог раскрыла секретный ингредиент для брауни, который не навредит фигуре и здоровью.

"Используя ингредиенты, которые вы обычно едите на завтрак, с балансом белка, полезных жиров и клетчатки, вы можете регулировать сладость по своему вкусу, и вам не понадобятся весы", - уверяет она.

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