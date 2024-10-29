Темный шоколад действительно полезен для здоровья и вот, почему.

Возможно, вы слышали, что темный шоколад полезен для здоровья? Издание health утверждает, что это так, ведь в нем много твердых частиц какао, он богат минералами и защитными растительными соединениями.

Для чего хорошо есть черный шоколад?

Темный шоколад защищает от окислительного стресса и воспаления

Темный шоколад - отличный источник антиоксидантов. Исследования показывают, что какао-продукты, в том числе и темный шоколад, имеют самое высокое содержание флавоноидов по весу среди всех других продуктов питания. Темный шоколад содержит в пять раз больше флавоноидов по сравнению с молочным шоколадом.

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Именно эти флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами, которые могут защищать клетки от разрушения и окислительного стресса.

Исследования показывают, что употребление темного шоколада эффективно для снижения маркеров воспаления.

Черный шоколад влияет на давление и может принести пользу здоровью сердца

Черный шоколад благодаря своему составу может снизить факторы риска сердечных заболеваний, такие как атеросклероз или высокое артериальное давление.

Исследования показывают, что употребление какао значительно снижает систолическое и диастолическое артериальное давление у людей с нормальным и высоким давлением.

Также черный шоколад снижает уровень "плохого" холестерина, сахара в крови и триглицеридов и даже улучшает функцию кровеносных сосудов и кровоток, что может снизить риск сердечных заболеваний.

Черный шоколад богат минералами

Темный шоколад - хороший источник магния и железа. Например, порция темного шоколада весом в 30 г обеспечивает 64,6 миллиграмма магния, что покрывает 15 % рекомендуемой суточной нормы.

Железо необходимо для выработки гемоглобина, который переносит кислород по всему организму. 30-граммовая порция темного шоколада содержит 3,37 мг железа, что покрывает 19 % рекомендуемой суточной нормы.

Темный шоколад также богат марганцем и медью, которые также необходимы нашему организму.

Черный шоколад - польза для кишечника

Как сообщается, темный шоколад содержит пребиотики, которы полезны для кишечника. Они действуют как топливо для полезных бактерий.

В 2022 году ученые провели исследование, в котором участвовало 48 здоровых взрослых. Участники эксперимента ели по 30 граммов 85% темного шоколада в течение трех недель. В результате у них значительно увеличилось разнообразие кишечных бактерий и даже улучшилось настроение.

Ранее УНИАН рассказывал, как действует шоколад на организм человека.

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