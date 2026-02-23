Будет ли в 2026 году ядерная война на фоне растущей напряженности: предсказание Бабы Ванги

С наступлением 2026 года соцсети захлестнула новая волна "пророчеств" Бабы Ванги о грядущем ядерном апокалипсисе.

Баба Ванга получила всемирное признание как болгарский мистик, поскольку многие верили в ее способность предсказывать глобальные события. Люди утверждают, что она предвидела важные перемены: политические сдвиги, природные катастрофы и технологические прорывы.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Имя Ванги становится популярным в периоды мировых конфликтов, несмотря на отсутствие научных доказательств ее пророческих способностей. 2026 год, на фоне дискуссий о международных столкновениях, снова вернул ее "прогнозы" в центр общественного внимания, пишет The Sunday Guardian.

Предсказывала ли Ванга ядерную войну в 2026 году

Нет никаких доказательств того, что Ванга предсказывала ядерный конфликт именно на 2026 год. В сети часто распространяются неофициальные списки "событий", включающие масштабные войны и глобальные катастрофы.

Однако историки и исследователи обнаружили, что многие пророчества, приписываемые ей, не имеют документального подтверждения. Большинство утверждений исходят из вторичных источников и не подкреплены ни записями, ни аутентичными текстами.

Тревога в обществе растет из-за глобальной политической напряженности, военных конфликтов и споров между великими державами. Спекуляции усиливаются, когда в новостях появляются сообщения об испытаниях оружия, оборонных стратегиях и международных санкциях. Социальные сети стали главной платформой, где люди делят непроверенные прогнозы, привязывая их к текущим новостям.

Стоит ли воспринимать эти предсказания всерьез

Правительства и международные организации продолжают дипломатическую работу, направленную на предотвращение масштабных войн.

Наличие глобальных рисков не является подтверждением того, что в 2026 году начнется ядерная война. Нынешняя ситуация требует от людей критического мышления и ответственного потребления информации.

