Считается, что некоторые из этих растений приносят счастье и удачу, другие - богатство.

Есть определенные комнатные растения, которые, по поверьям, приносят удачу, богатство и процветание в дом. Однако для того,чтобы наполнить дом положительной энергией, этим растениям нужен хороший уход, хотя для этого не обязательно быть опытным садовником. Портал SouthernLiving рассказывает о 14 "растениях удачи", которые привлекают успех и счастье.

1. Пахира. Это растение известно своей символикой в ​​азиатской культуре и, как говорят, приносит удачу, финансовый успех и процветание. Также оно привносит в дом положительную энергию, или "ци" в фэн-шуй.

2. Толстянка овальная (денежное дерево). Благодаря своим маленьким листьям в форме монеты они ассоциируются с деньгами и удачей.

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3. Орхидея. Их сложнее выращивать, чем некоторые другие комнатные растения, орхидеи заставляют вас потрудиться, чтобы заставить их цвести, и говорят, что эта услуга возвращается удачей в будущем.

4. Эвкалипт. Молодая листва эвкалипта в форме серебряной монеты дала ему его общее название — дерево серебряного доллара, это знак грядущей удачи.

5. Цитрусовые деревья. Говорят, что чем больше плодов на дереве, тем больше вам повезло.

6. Туласи / Священный базилик. Часто используемый в аюрведической медицине, корень священного базилика известен тем, что помогает очистить себя и свое окружение, а также отгонять негативную энергию. Еще лучше, вы можете держать небольшое растение у себя дома и использовать его для приготовления пищи.

7. Лаванда. Это успокаивающее, терапевтическое растение, безусловно, может сделать жизнь лучше. Ясный, расслабленный ум является ключом к достижению успеха.

8. Сансевиерия. Это растение, также называемое мечом Святого Георгия и тетивой гадюки, тайно является талисманом удачи из-за того, что оно поглощает ядовитые газы из воздуха и выводит токсины.

9. Пион. Эти потрясающие цветы символизируют множество разных вещей, включая сострадание, романтику, богатство и удачу. Выбирайте ярко-розовые или красные пионы, чтобы получить дополнительную плодотворную удачу.

10. Белый клевер. Белый клевер часто рассматривается как пожелание удачи и большой энергии. Поэтому он отлично подходит для дома или даже в качестве подарка.

11. Эхинацея. Эхинацея может помочь вам почувствовать уверенность в будущем и своих начинаниях, поскольку цветок символизирует силу и здоровье.

12. Фикус каучуконосный. Листья этого комнатного растения округлые и имеют форму монеты, что, как говорят, символизирует изобилие, счастье и богатство.

13. Мальва. Мальва на самом деле означает "амбиции", что может настроить вас на успех во многих отношениях. Посадите ее возле главного входа в дом для защиты и удачи.

14. Плющ. Считается, что плющ приносит счастье и удачу, и его можно выращивать в помещении.

Ранее эксперты назвали 3 комнатных растения, которые принесут успех в 2025 году.

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