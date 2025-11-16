Стив Джобс годами менял авто каждые шесть месяцев: вот сколько ему это стоило

Повторить фокус Джобса уже невозможно. Калифорния изменила закон, позволявший ездить по такому сценарию.

Сооснователь Apple Стив Джобс имел необычную и довольно дорогую привычку: годами он менял автомобиль каждые полгода. Делал это не ради роскоши - а чтобы избегать установки номерных знаков, используя тогдашнюю лазейку в законодательстве Калифорнии, пишет Supercar Blondie.

Прежнее правило штата давало водителям шесть месяцев на получение номерного знака для новой машины. Джобс просто арендовал идентичное авто раз в полгода - и таким образом легально ездил без номеров.

Сначала он регулярно брал в лизинг новый черный Porsche 911, а затем перешел на Mercedes-Benz SL 55. Но тактика оставалась неизменной: новое авто - каждые полгода.

Этот трюк обходился недешево. По данным тех лет, Джобс платил за лизинг 2-3 тысячи долларов в месяц, то есть около 30-40 тысяч долларов в год. Сегодня лизинг нового Mercedes-AMG SL 55 Roadster 2025 года стоил бы примерно столько же - более 2300 долларов ежемесячно плюс 7500 долларов дважды в год при подписании договора.

Однако повторить фокус Джобса уже невозможно. Калифорния изменила закон, убрав шестимесячное "окно" для езды без номеров - в частности потому, что известные автовладельцы, такие как Джобс, делали этот юридический лайфхак слишком популярным.

