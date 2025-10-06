Младшая дочь Стива Джобса окончила Стэнфордский университет и заняла пятое место в списке 1000 лучших всадников мира в возрасте до 25 лет.

Американский предприниматель и сооснователь компании Apple Стив Джобс запомнился миру как эсктраординарная личность. Он дал своей младшей дочери имя с необычным тайным значением, пишет Unilad.

В издании напомнили, что Джобс умер в 2011 году. У сооснователя компании Apple было четыре дочери, которым сейчас 47, 34, 30 и 27 лет.

Недавно младшая дочь Стива Джобса прославилась в сети благодаря одному из своих постов в Instagram. Девушка опубликовала снимки с показа Bottega Veneta в Милане. Пользователи восхитились ее элегантным внешним видом.

Видео дня

Интересно то, что внимание пользователей привлекла не только внешность девушки, но и ее имя - Ив. Некоторые люди считают, что оно похоже на имя ее покойного отца, только в "Ив" отсутствует "Ст".

Другие же пользователи считают, что имя Ив Джобс намекает на библейскую связь с технологической компанией покойного миллиардера. Компания Apple названа в честь яблока, а имя Ив похоже на Ева. В Библии это имя принадлежало первой женщине на Земле.

В издании отметили, что Ив Джобс окончила Стэнфордский университет и заняла пятое место в списке 1000 лучших всадников мира в возрасте до 25 лет. Пять лет назад она дебютировала в качестве модели вместе с американской актрисой Сидни Суини и финалисткой шоу "RuPaul's Drag Race" Наоми Смоллс, а затем подписала контракт с тем же агентством, которое представляет таких знаменитостей, как Эмили Ратаковски.

Главный совет от Стива Джобс для достижения счастья и успеха

Ранее соучредитель Apple миллиардер Стив Джобс говорил о том, что неправильно как можно раньше фокусироваться в жизни на какой-то одной области. По его словам, такой подход не позволит достичь счастья и успеха.

"Многие люди в нашей отрасли не имеют очень разнообразного опыта. Поэтому у них недостаточно точек для связи, и они в конечном итоге приходят к очень линейным решениям без широкого взгляда на проблему", - заявлял Джобс.

Вас также могут заинтересовать новости: