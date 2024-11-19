Джобс считал, что многие люди слишком зациклены на мелочах.

Основатель компании Apple Стив Джобс добился огромного успеха, преодолев множество трудностей на своем пути. Еще 36 лет назад он рассказал, что отличает успешных людей и компании от мечтателей, пишет Inc.

В 1980-х годах Стив Джобс после ухода из Apple основал компанию NeXT. Несмотря на то, что большое количество людей считает его отличным оратором, он пропустил презентацию первого компьютера в 1988 году.

"Одна из вещей, которую я не вижу в достаточном количестве у остальных - это суета стартапов. Если посмотреть на общую картину, было бы обидно проиграть войну, потому что мы выиграли несколько сражений. Мы слишком концентрируемся на мелких сражениях и не держим войну в перспективе. Война называется выживанием. Война за то, чтобы деньги не закончились до того, как мы выпустим продукт на рынок", - говорил Джобс о своем отсутствии на презентации.

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Автор книги "Миф о мотивации. Как успешные люди настраиваются на победу" Джефф Хейден объяснил, что Джобс имел в виду цель запуска продукта - выпустить его на рынок к летнему циклу закупок в школах. По словам писателя, эта мысль применима и к людям.

Хейден поделился, что раньше руководил производственным предприятием и ему приходилось работать вместе со сложным работником, которого он считает одним из лучших сотрудников. Он отметил, что этот человек любил проводить большое количество совещаний, критиковать других людей, но в то же время мог мгновенно сплотить коллектив и быстро разобраться в сложных проблемах.

Писатель вспомнил, что неоднократно хотел уволить этого человека, чтобы показать людям, кто главный в компании. Тем не менее он считает, что победа в этой битве привела бы к дальнейшему поражению в войне с конкурентами.

Другие факты о Стиве Джобсе

Ранее УНИАН писал, что основатель Apple Стив Джобс придерживался правила 10 минут для новых идей. Ученые пришли к выводу, что это заставляет мозг человека работать немного лучше.

Кроме того, во время собеседований с кандидатами Джобс устраивал "тест на пиво". Его интересовали не столько правильные или неправильные ответы, сколько личности кандидатов и их подходы к жизни.

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