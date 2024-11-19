Основатель компании Apple Стив Джобс добился огромного успеха, преодолев множество трудностей на своем пути. Еще 36 лет назад он рассказал, что отличает успешных людей и компании от мечтателей, пишет Inc.
В 1980-х годах Стив Джобс после ухода из Apple основал компанию NeXT. Несмотря на то, что большое количество людей считает его отличным оратором, он пропустил презентацию первого компьютера в 1988 году.
"Одна из вещей, которую я не вижу в достаточном количестве у остальных - это суета стартапов. Если посмотреть на общую картину, было бы обидно проиграть войну, потому что мы выиграли несколько сражений. Мы слишком концентрируемся на мелких сражениях и не держим войну в перспективе. Война называется выживанием. Война за то, чтобы деньги не закончились до того, как мы выпустим продукт на рынок", - говорил Джобс о своем отсутствии на презентации.
Автор книги "Миф о мотивации. Как успешные люди настраиваются на победу" Джефф Хейден объяснил, что Джобс имел в виду цель запуска продукта - выпустить его на рынок к летнему циклу закупок в школах. По словам писателя, эта мысль применима и к людям.
Хейден поделился, что раньше руководил производственным предприятием и ему приходилось работать вместе со сложным работником, которого он считает одним из лучших сотрудников. Он отметил, что этот человек любил проводить большое количество совещаний, критиковать других людей, но в то же время мог мгновенно сплотить коллектив и быстро разобраться в сложных проблемах.
Писатель вспомнил, что неоднократно хотел уволить этого человека, чтобы показать людям, кто главный в компании. Тем не менее он считает, что победа в этой битве привела бы к дальнейшему поражению в войне с конкурентами.
Другие факты о Стиве Джобсе
Ранее УНИАН писал, что основатель Apple Стив Джобс придерживался правила 10 минут для новых идей. Ученые пришли к выводу, что это заставляет мозг человека работать немного лучше.
Кроме того, во время собеседований с кандидатами Джобс устраивал "тест на пиво". Его интересовали не столько правильные или неправильные ответы, сколько личности кандидатов и их подходы к жизни.