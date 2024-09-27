Ученые приходят к выводу, что ходьба заставляет ваш мозг работать немного лучше.

Современные нейробиологи рекомендуют следовать правилу 10 минут: если вы не решили сложную умственную задачу за 10 минут попыток, встаньте и прогуляйтесь. Этого правила придерживался основатель корпорации Apple Стив Джобс. Об этом в своей статье пишет обозреватель Inc.com Джессика Стиллман.

"Большую часть времени мы проводили вместе, тихо гуляя", - рассказал о Джобсе его биограф Уолтер Айзексон.

Отмечается, что постоянное перемещение Джобса было связано не только с любовью к природе или физическим упражнениям - он интуитивно понял то, что нейробиология сейчас доказывает: ходьба заставляет ваш мозг работать немного лучше, помогая вам решать проблемы, которые ставили вас в тупик, когда вы сидели.

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Правило 10 минут - как работает

Придерживаться правила 10 минут, в частности, посоветовала нейробиолог Миту Сторони, получивший образование в Кембриджском университете, и автор книги "Гиперэффективность: оптимизируйте свой мозг, чтобы изменить свой способ работы".

"Всякий раз, когда вам нужно придумать новую идею или решить проблему, вам нужно более открытое, свободное состояние ума, в котором ваш разум может создавать новые связи и находить пути обхода препятствий. Простое сидение и борьба в течение длительного времени приводит к разочарованию, а не к моментам озарения", - говорится в публикации.

Как утверждает Сторони, вместо того, чтобы пытаться навязывать идеи, нужно подталкивать свой мозг в оптимальное состояние для появления инновационных решений.

Указывается, что прогулка подталкивает думать о многих новых вещах, и не дает навязчиво сосредотачиваться на какой-то одной идее.

"Когда вы идете на прогулку, вы физически перемещаетесь по ландшафту, уделяя мало внимания окружающей обстановке, чтобы не врезаться в уличный фонарь или не упасть в выбоину. Что побуждает ваш разум уделять мало внимания различным мыслям и идеям, проходящим через него. И это, как оказалось, идеальное психическое состояние для придумывания новых идей", - отмечается в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, что любимый жанр фильмов может рассказать о вашем мозге.

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