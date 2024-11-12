В период руководства Джобса Apple процветала, поэтому его подход к подбору команды, похоже, оправдывал себя.

Стив Джобс ввел в Apple неофициальный "тест на пиво", который он использовал во время собеседований с кандидатами. Если вы подавали заявку на работу в Apple, у вас мог появиться шанс пройти этот своеобразный тест, пишет LADbible.

Джобс хотел избежать стандартных собеседований с заученными ответами. Вместо этого он стремился создать атмосферу, которая позволила бы ему увидеть кандидата как личность. Вместо официального собеседования он мог просто пригласить кандидата на пиво. Такая неформальная обстановка, по мнению Джобса, помогала расслабить претендентов, стимулируя их к более открытым и честным ответам.

Джобс задавал разнообразные вопросы - от серьезных вроде "Когда вы в последний раз чего-то достигли?" до простых, как "Чем вы занимались прошлым летом?" Его интересовали не столько правильные или неправильные ответы, сколько личность кандидата и его подход к жизни. Он считал, что для Apple важно иметь не только квалифицированных работников, но и людей, с которыми приятно работать в команде.

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Целью Джобса было найти "игроков А" - лучших из лучших в своей сфере. Он отмечал, что, собрав таких людей, можно создать чрезвычайную рабочую атмосферу, ведь талантливые профессионалы получают удовольствие от работы друг с другом.

Работал ли "тест на пиво"? В период руководства Джобса Apple процветала, поэтому его подход к подбору команды, похоже, оправдывал себя.

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