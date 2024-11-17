Тим Кук рассказал о том, что умел при жизни делать Стив Джобс, чего немногие умеют.

Некоторые советники Тима Кука предостерегали его от работы со Стивом Джобсом, в конце 1990-х годов. Джобс тогда предлагал присоединиться Куку в Apple, когда компания переживала "не лучшие годы". Однако он проигнорировал эти советы и, следуя своей интуиции, согласился на то, что впоследствии назвал "возможностью, которая выпадает раз в жизни", поучиться у "творческого гения".

В интервью The Wall Street Journal Кук ответил на вопрос, какие уроки он извлек из общения с Джобсом, и один из них особенно выделяется — это касается основ эмоционального интеллекта. Кук научился у него менять свое мнение и не отстаивать прошлые взгляды, позабыв о собственной гордости.

По словам Кука, Джобс мог изменить свое мнение так же быстро, как по щелчку пальцев. Эта способность поначалу приводила Кука в замешательство. Однако со временем Кук полюбил эту черту.

Видео дня

"Очень немногие люди обладают таким умением. Потому что они привязаны к своим прошлым взглядам. Я подумал, что это блестящее умение", - отметил он. В материале также сообщается, что другой миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос, на одной из конференций также как-то сказал, что "люди, которые часто бывают правы, часто слушают и часто меняют свое мнение". Эта привычка позволяет умным людям преодолевать фундаментальные предубеждения.

"Если вы не будете часто менять свое мнение, вы будете часто ошибаться", - подчеркнул Безос.

Как вы можете приучить себя думать как ученый?

Когда коллеги предлагают новую идею или способ решения проблемы, не поддавайтесь порыву отвергнуть ее, говорится в материале. Вместо этого сначала сосредоточьтесь на сборе информации. Затем будьте готовы всесторонне обсудить ее. И наконец, подумайте о том, чтобы протестировать или "опробовать" идею в небольших масштабах, чтобы собрать еще больше информации.

Другие навыки, которые помогут развивать личность

Ранее УНИАН сообщал, что 71-летняя женщина никогда не имела серьезных отношений и рада этому. Она рассказала о своем секрете, подчеркнув, что в этом нет ничего плохого.

Кроме того, мужчина рассказал о странной тактике на собеседовании.

"Это вроде бы весело, но также это возможность проверить, может ли человек либо знать свои границы и вежливо отказаться, либо удержаться после большого количества напитков", - сказал собеседник издания.

Вас также могут заинтересовать новости: