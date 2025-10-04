НАТО создает 'Walmart' для дешевых уничтожителей дронов, - адмирал Вандье

Война дронов заставляет НАТО строить "магазин" оборонных решений

НАТО создает настоящий "Walmart" (сеть гипермаркетов в США - УНИАН) для перехватчиков дронов. Альянс ищет дешевые решения вместо ракет и истребителей, заявил адмирал Пьер Вандье, Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО по вопросам трансформации, передает Business Insider.

По словам Вандье, НАТО ускоряет поиск экономически эффективных средств борьбы с массовыми атаками беспилотников, создавая каталог доступных решений, которые государства-члены смогут быстро закупать и развертывать.

Альянс работает над "масштабными" и относительно дешевыми системами противодействия - в частности автономными беспилотниками-перехватчиками, радарами для прогнозирования траекторий и средствами направленной энергии. Идея - иметь не одну универсальную "волшебную" систему, а широкий набор инструментов, которые можно комбинировать и оперативно обновлять по мере изменения угроз.

"Цель - экономически эффективное решение, чтобы отвечать на угрозы", - сказал Вандье.

Он сравнил будущую платформу покупки с сетью вроде Walmart для средств борьбы с беспилотниками (c-UAS), где страны смогут выбирать и покупать доступные системы.

Одно из решений, которое сейчас проходит испытания, - беспилотник-перехватчик со взрывчатой боевой частью, рассчитанный стоить около 20-40 тыс. долларов - то есть примерно столько же, сколько и цель, которую он должен уничтожить. Идея в том, чтобы избегать экономически нерационального применения дорогих ракет "воздух-воздух" стоимостью сотен тысяч долларов против дешевых дронов.

Решение в НАТО приобрело новый импульс после массированных атак российских беспилотников, во время которых количество их производства и применения, по оценкам западной разведки, может вырасти до тысяч в ночь. Инцидент с пересечением воздушного пространства стран НАТО и случаи применения истребителей и ракет для перехвата недорогих БПЛА поставили вопрос об эффективности традиционной ПВО.

Вандье подчеркнул, что скорость развертывания имеет ключевое значение: "Нужно что-то, что вы можете развернуть в течение недель или месяцев, а не лет или десятилетий". Он также предупредил, что технологии дронов и программного обеспечения меняются за считанные недели, поэтому системы должны постоянно обновляться.

Кроме перехватчиков, НАТО тестирует радары, которые прогнозируют траектории, "стену" из небольших дронов-щитов для крайних случаев и оружие направленной энергии - лазеры или микроволны. Альянс готовит "каталог решений", из которого страны будут выбирать необходимые системы и определять объемы закупок.

Борьба с дронами - опыт Украины

Как сообщал УНИАН, Украина превращается в сверхдержаву дронов и учит НАТО защищаться от гибридной войны России.

Недавние вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов в войне. Страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные программы с украинскими инструкторами, стремясь перенять опыт Киева в противодействии беспилотникам.

