Флоренция является наиболее удобным городом для осмотра исторических достопримечательностей.

Итальянский город Флоренция является наиболее удобным городом в Европе для пеших прогулок. Об этом свидетельствуют результаты исследования инвестиционного сайта Insider Monkey.

Эксперты ресурса сравнивали расстояние между самыми популярными туристическими достопримечательностями и проанализировали качество воздуха в городах. Так, во Флоренции все основные достопримечательности находятся в радиусе около 800 метров друг от друга, а центр города можно обойти пешком в течение двух часов, говорят исследователи:

"Проходимость Флоренции просачивается через ее исторический центр, где узкие переулки ведут к таким достопримечательностям, как Собор и Понте Веккьо"

Отмечается, что во всем историческом центре, который является объектом ЮНЕСКО, размещены такие захватывающие достопримечательности, как Галерея Уффици, Понте Веккьо, Пьяцца делла Синьория, Пьяцца дель Дуомо и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, к которым легко добраться пешком.

Стоит добавить, что в топ-10 лучших городов для пеших прогулок также вошли:

Рига (Латвия)

Гамбург (Германия)

Порту (Португалия)

Мадрид (Испания)

Эдинбург (Великобритания)

Таллин (Эстония)

Стокгольм (Швеция)

Сидней (Австралия)

Бостон (США)

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Как сообщал УНИАН, названы лучшие пляжные направления Италии, чтобы избежать толп этой осенью. Эксперты нашли идеальную альтернативу переполненному туристами Позитано.

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