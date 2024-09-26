Итальянский город Флоренция является наиболее удобным городом в Европе для пеших прогулок. Об этом свидетельствуют результаты исследования инвестиционного сайта Insider Monkey.
Эксперты ресурса сравнивали расстояние между самыми популярными туристическими достопримечательностями и проанализировали качество воздуха в городах. Так, во Флоренции все основные достопримечательности находятся в радиусе около 800 метров друг от друга, а центр города можно обойти пешком в течение двух часов, говорят исследователи:
"Проходимость Флоренции просачивается через ее исторический центр, где узкие переулки ведут к таким достопримечательностям, как Собор и Понте Веккьо"
Отмечается, что во всем историческом центре, который является объектом ЮНЕСКО, размещены такие захватывающие достопримечательности, как Галерея Уффици, Понте Веккьо, Пьяцца делла Синьория, Пьяцца дель Дуомо и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, к которым легко добраться пешком.
Стоит добавить, что в топ-10 лучших городов для пеших прогулок также вошли:
- Рига (Латвия)
- Гамбург (Германия)
- Порту (Португалия)
- Мадрид (Испания)
- Эдинбург (Великобритания)
- Таллин (Эстония)
- Стокгольм (Швеция)
- Сидней (Австралия)
- Бостон (США)
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