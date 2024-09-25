Италия давно уже заслужила печальную славу одной из самых переполненных туристами стран Евпопы, где в топ-сезон на популярных направлениях просто не протолкнуться. Однако эксперты National Geographic утверждают, что этой осенью там можно отыскать сразу несколько пляжных направлений, чтобы избежать толп.
Возглавила список коммуна Шилла в регионе Калабрия на юге Италии, которую эксперты издания называют идеальной альтернативой мегапопулярному Позитано – чрезвычайно фотогеничному курортному городку, считающегося жемчужиной побережья Амальфи. Как и в Позитано, в Шилле можно увидеть красочные здание, возвышающиеся на скалах прямо над Средиземном морем – только без толп туристов.
Поскольку Шилла – это рыболовецкая деревшка, там можно насладиться восхитительными блюдами из морепродуктов в семейных ресторанах.
Также Шилла имеет богатую историю – первые упоминания о поселении относятся к 5 веку до н. э, когда на этом месте появился приморский укрепленный город Скиллей: его основал тиран древнего важного города Регий Анаксилай для защиты от морских разбойников. Другие источники и вовсе утверждают, что эта земля была заселена еще при Троянских войнах в 12 веке до н. е.
Восемь лучших прибрежных городов Италии, о которых многие не догадываются
- Шилла, Калабрия
- Понца, Лацио
- Вьесте, Апулия
- Орозеи, Сардиния
- Атрани, Кампания
- Термоли, Молизе
- Леванцо, Сицилия
- Ноли, Лигурия
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали межсезонье лучшим временем для посещения Италии по целому ряду причин.
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