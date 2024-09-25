Эксперты нашли идеальную альтернативу переполненному туристами Позитано.

Италия давно уже заслужила печальную славу одной из самых переполненных туристами стран Евпопы, где в топ-сезон на популярных направлениях просто не протолкнуться. Однако эксперты National Geographic утверждают, что этой осенью там можно отыскать сразу несколько пляжных направлений, чтобы избежать толп.

Возглавила список коммуна Шилла в регионе Калабрия на юге Италии, которую эксперты издания называют идеальной альтернативой мегапопулярному Позитано – чрезвычайно фотогеничному курортному городку, считающегося жемчужиной побережья Амальфи. Как и в Позитано, в Шилле можно увидеть красочные здание, возвышающиеся на скалах прямо над Средиземном морем – только без толп туристов.

Поскольку Шилла – это рыболовецкая деревшка, там можно насладиться восхитительными блюдами из морепродуктов в семейных ресторанах.

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Также Шилла имеет богатую историю – первые упоминания о поселении относятся к 5 веку до н. э, когда на этом месте появился приморский укрепленный город Скиллей: его основал тиран древнего важного города Регий Анаксилай для защиты от морских разбойников. Другие источники и вовсе утверждают, что эта земля была заселена еще при Троянских войнах в 12 веке до н. е.

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Шилла, Калабрия Понца, Лацио Вьесте, Апулия Орозеи, Сардиния Атрани, Кампания Термоли, Молизе Леванцо, Сицилия Ноли, Лигурия

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали межсезонье лучшим временем для посещения Италии по целому ряду причин.

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