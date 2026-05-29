Владельцам солнечных панелей советуют соблюдать 'правило 20%': о чем идет речь

Солнечные панели имеют одно принципиальное отличие от электросети – ограниченную выходную мощность.

В последние годы солнечные панели становятся все более популярным способом обеспечить дом или офис электроэнергией. В то же время перед установкой таких систем владельцам рекомендуют учитывать не только текущее потребление, но и возможные пиковые нагрузки. Об этом говорится в материале издания SlashGear.

Автор публикации рассказывает, что в индустрии солнечной энергетики существует так называемое "правило 20%". Его суть заключается в том, что систему солнечных панелей следует проектировать с запасом мощности примерно на пятую часть больше среднего уровня потребления электроэнергии.

Рассчитать необходимую мощность довольно просто. Для этого нужно взять счета за электроэнергию за последний год, определить среднее месячное потребление в киловатт-часах и добавить к нему еще 20%. Например, если дом в среднем потребляет 500 кВт·ч в месяц, то солнечная система должна быть рассчитана примерно на 600 кВт·ч.

Автор также обращает внимание, что правило 20% особенно полезно в периоды повышенного энергопотребления. Речь идет прежде всего о жаре или сильных морозах, когда активно работают кондиционеры или обогреватели. Однако причины могут быть и другими – например, приезд гостей или использование менее энергоэффективной техники.

"Правило 20%" помогает справиться не только с пиками энергопотребления. Дополнительный резерв пригодится и тогда, когда солнечные панели не могут работать на полную мощность из-за облачной погоды, затенения деревьями или других неблагоприятных условий.

Кроме того, запас мощности может оказаться важным в будущем, если владельцы дома решат перейти на электромобиль или подключить новую бытовую технику.

