Какие собаки будут всегда преданными и любить вас: дрессировщица назвала топ-6 пород

Эти породы будут для людей настоящими друзьями.

Собаки известны своей преданностью и искренностью, однако есть породы, которые устанавливают прочные связи со своими хозяевами. Поэтому издание ParadePets назвало 6 пород собак, которые известны своей любовью и верностью.

Золотистый ретривер

Если говорить о самых преданных породах собак, то золотистые ретриверы занимают одно из первых мест. Эти собаки редко отходят от своего хозяина. Их преданность связана не столько с потребностью во внимании, сколько с глубоким желанием оставаться рядом.

"Когда в доме есть более одного хозяина, и хозяева находятся в разных местах, золотистый ретривер быстро выбирает место, где можно лечь и следить за всеми", - объяснила эксперт по поведению собак JustAnswer и опытный дрессировщик собак Салли Гроттини.

Лабрадоры-ретриверы

Изначально эту породу разводили для тесного сотрудничества с охотниками, чтобы вытаскивать сети, веревки и дичь из холодной воды. Из-за этого лабрадоры склонны искать указания у своих хозяев и любят иметь работу.

"Лабрадоры-ретриверы остаются рядом с вами, часто желая сидеть прямо возле вас на диване. Они слушают ваши команды и осознают ваши потребности", - добавила Гроттини.

Также лабрадоры хорошо поддаются дрессировке, поэтому их часто выбирают для служебной и терапевтической работы. К примеру, если вы чихаете, то эту собаку можно научить приносить коробку салфеток.

Ньюфаундленд

Несмотря на то, что эти собаки большие, размер является лишь частью их истории. Эти кроткие великаны известны своим спокойным, терпеливым характером и любовью к своим хозяевам.

"Их задачей было спасать людей из опасных вод. Ньюфаундленды очень хорошо осознают, что происходит вокруг их хозяина", - отметила эксперт.

Поэтому, беря такую собаку, люди получают надежного компаньона, чья преданность и ласковое присутствие могут стать источником комфорта и радости на всю жизнь.

Немецкая овчарка

Изначально эта порода была выведена для охраны и выпаса овец. Их инстинкт защищать очень силен, и часто они ставят безопасность своих хозяев выше собственной.

"Иногда они могут быть слишком защитными, поэтому дрессировка в молодом возрасте чрезвычайно важна", - отметила Гроттини.

В то же время, помимо охранных инстинктов, они нуждаются в тесном общении.

"Эти собаки самые счастливые, когда могут участвовать в повседневной жизни своих хозяев, будь то играя, тренируясь или просто находясь рядом. Немецкая овчарка - это не просто домашний любимец, а постоянный партнер, который всегда рядом", - уверяют в ParadePets.

Бернский зенненхунд

Такую породу иногда называют собакой-липучкой, ведь они являются одной из лучших для общества.

"Они очень преданы своей семье и хотят быть с ней все время, переходя из комнаты в комнату вместе с хозяином", - добавила Гроттини.

Эти надежные собаки известны своим любящим и терпеливым характером, что делает их хорошими домашними любимцами как для взрослых, так и для детей.

"Они часто прижимаются к своим хозяевам, чтобы получить ласку, и с радостью устраиваются рядом. Бернские горные собаки довольны тем, что являются частью ежедневного ритма жизни семьи, и независимо от того, отдыхаете ли вы дома или отправляетесь на семейную прогулку, их преданность неизменна", - отметили в издании.

Бордер-коли

Эта порода изначально была выведена для выпаса скота. Она спокойная, ласковая и имеет покладистый характер.

"Они наслаждаются вниманием и любовью, которые дарят им их хозяева, и они отвечают на это взаимностью. Это дружелюбные, умные и ласковые собаки, которые стремятся только к одному - сделать вас счастливыми во время общения с вами", - рассказала эксперт.

