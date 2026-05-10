7 причин, по которым ваша собака показывает живот: что на самом деле означает этот милый жест

Вот какие скрытые сигналы посылают ваши питомцы, когда переворачиваются на спину.

Собаки – наши верные спутники уже более 14 тысяч лет, однако некоторые их привычки до сих пор вызывают вопросы у хозяев. Самое милое движение щенков, которое может растопить сердца любой ценой, имеет несколько важных подтекстов, пишет YourTango.

Как отмечает автор материала, когда ваша собака показывает вам свой живот, она обычно пытается сказать вам эти 7 вещей.

Он вам доверяет

Когда собака переворачивается на спину – это самый сильный знак доверия. Показывая свои мягкие животики, они дают доступ к уязвимой части и оставляют внутренние органы без защиты.

Видео дня

"Если собака дает вам доступ к своему идеальному животику, это ее способ показать, насколько безопасно она чувствует себя рядом с вами", – говорится в публикации.

Он боится

Иногда это признак тревоги. Если животному страшно, оно может поджать хвост или лизать вас. В таком случае не стоит подходить к собаке внезапно – дайте ей пространство, чтобы она почувствовала себя в безопасности, советуют ветеринары.

Ведет себя покорным

Это символ уважения и знак того, что животное не представляет угрозы. Переворачивание означает, что они избегают конфликта. Исследователи обнаружили, что отношения между собакой и человеком имеют меньше конфликтов, потому что люди имеют полный контроль над взаимодействием.

Просит любви и заботы

Особенно это касается щенков, которые полностью зависят от хозяев. Как указано в статье, малыш может переворачиваться перед старшей собакой, чтобы доказать, что он еще маленький и нуждается в особом уходе.

Хочет охладиться

В жару это способ выделить тепло. У собак есть потовые железы в лапах, поэтому поднять их в воздух помогает облегчить состояние. Также собаки излучают тепло из груди, поэтому обнажение живота помогает им справиться с жарой.

Пытается унять зуд

Если пес ворочается на спине, возможно, у него есть зуд, который нужно почесать. По имеющимся данным, такое поведение является проявлением животных инстинктов, сохранившихся еще со времен общей истории с волками.

Он просто хочет, чтобы его почесали

На животе у собак много нервных окончаний. Массаж живота помогает снять стресс не только животному, но и владельцу. Взаимодействие положительно влияет на уровень гормонов обоих.

"Когда ваш питомец переворачивается и просит внимания, он просто стремится насладиться моментом близости со своим лучшим другом", – подытоживает издание.

Ранее УНИАН писал о 4 породах собак-универсалов, которые прекрасно подходят для семьи и охраны.

Вас также могут заинтересовать новости: