Эксперт считает, что силой выгуливать животное, чтобы оно "адаптировалось", не стоит.

Даже социализированная и спокойная ранее собака может внезапно демонстрировать страх на прогулках. Кинолог и специалист по поведению собак рассказала УНИАН, в чем может заключаться причина такого поведения и как помочь питомцу преодолеть страх улицы.

Почему собака боится всего на улице - мнение эксперта

Бойко Марина, кинолог, специалист по поведению собак, тренер для собак и их людей объяснила, почему собака всего боится на улице. По ее мнению, причин может быть много, но, как правило, сейчас это накопленный стресс или резкая стрессовая ситуация:

"Все мы понимаем, в каких условиях живем, так представьте, что животное еще и не понимает, что именно происходит и как следует действовать".

Она добавляет, что кроме этого, улица для собаки априори является менее безопасным пространством, чем дом. Там больше неконтролируемых факторов: шум, движение транспорта, незнакомые запахи, резкие звуки и другие животные. Если психоэмоциональное состояние собаки уже ослаблено стрессом, уличная среда может значительно усиливать страх и тревожность.

В результате даже уравновешенный и социализированный ранее пес может начать избегать прогулок, дрожать, тянуться домой или панически реагировать на других собак и людей.

Что делать, если собака боится гулять

По словам кинолога, важно, во-первых, всегда контролировать собаку поводком, а во-вторых, работать над контактом с собакой и над командой подзыв, которая должна быть отработана постепенно, без давления и наказаний, в спокойной среде. Она объяснила, как помочь собаке, которая боится выходить на улицу - желательно, чтобы собака чувствовала, что возвращение к хозяину всегда означает что-то положительное: похвалу, лакомство или чувство безопасности.

"Еще сильно советую никогда не играть с собакой в равноправные догонялки, то есть не ставить собаку в условия, в которых она может от вас убегать, даже в условиях игры", - добавляет она.

В таких играх животное также учится, что побег - это весело и допустимо, а значит в критический момент может снова попытаться убежать.

Вопрос вознаграждения зависит от того, какая мотивация лучше работает с конкретной собакой. "У кого-то это еда, у кого-то игра, движение или эмоции владельца", - объясняет кинолог.

Отдельно стоит учитывать и эмоциональную составляющую. Похвала, спокойный голос, поддержка со стороны владельца для многих собак имеют не меньшее значение. Именно поэтому важно наблюдать за реакцией животного и подбирать тот тип поощрения, который вызывает интерес, радость и желание сотрудничества.

Как научить собаку спокойно гулять на улице - нужно ли заставлять

Бойко считает, что если собака боится гулять, силовые "воспитательные" прогулки, а также полная изоляция от улицы не помогут собаке преодолеть страх или дискомфорт. Как объясняет кинолог, оба крайних подхода только ухудшают ситуацию.

"Нужно медленно работать над состоянием собаки на улице, постепенно усложняя условия. Это последовательный процесс, в котором важно не торопиться и использовать правильные алгоритмы", - отмечает кинолог.

При этом адаптация к улице – это не вопрос одного или двух дней, а последовательный процесс, требующий терпения.

Как помочь собаке справиться со страхом - нужны ли лекарства

Эксперт считает, что если собака всего боится, это не означает автоматически, что ей обязательно нужны медикаменты. Как объясняет Марина Бойко, в каждом случае все очень индивидуально и зависит от причин страха, его интенсивности и общего состояния животного.

"Однозначно могу сказать, что решение об использовании лекарств может принимать только ветеринарный врач, после обследования собаки", - подчеркнула Бойко.

Единого универсального рецепта, как помочь собаке справиться со страхом, не существует, поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Как объясняет специалист, эффективная работа со страхами всегда начинается с налаживания контакта между собакой и владельцем.

Важную роль играют регулярные занятия - ежедневные тренировки, совместные игры и простые упражнения, которые помогают собаке снизить уровень напряжения и постепенно учиться концентрироваться на владельце, а не на раздражителях вокруг.

Для некоторых собак спорт становится способом "выпустить" накопленный стресс, повысить уверенность в себе и лучше контролировать эмоции. В то же время этот метод подходит не всем: вид нагрузки, интенсивность и формат должны подбираться индивидуально, с учетом характера, возраста и психологического состояния животного, отметила она.

Марина Бойко также добавила, что преодолеть подобные проблемы может помочь специалист. "Важно понимать, что работа со страхами – это деликатный процесс, поэтому специалиста лучше выбирать спокойного, последовательного, ну и с опытом в подобной работе", – подытожила кинолог. По словам эксперта, подбирать специалиста лучше по отзывам других владельцев, которые уже сталкивались с подобными проблемами.

