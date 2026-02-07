Кондитер придумала рецепт шоколадного торта 'на каждый день': чем он полезен

Торт содержит большое количество белка и не содержит глютен.

Если приготовить шоколадный торт по особому рецепту, то его можно есть каждый день без оговорок. Автор кулинарных книг о здоровом питании Рэйчел Риггс предложила авторский рецепт торта, богатого белком, а не углеводами, пишет CNN.

Для приготовления фирменного простого торта Рэйчел Риггс нужна только одна миска, один венчик и несколько минут для приготовления в духовке. В результате получается шоколадный десерт, который содержит 18 граммов белка на кусочек и имеет такой восхитительный вкус, что Риггс съедала кусочек каждый день как часть обеда в течение шести лет подряд. Она назвала его "Ежедневный шоколадный торт".

"В этом торте миндальная мука обеспечивает здоровые жиры, а чистый кленовый сироп, какао-порошок и несладкий шоколад обеспечивают антиоксидантами. Яйца также являются источником питательных веществ", – пояснил Риггз.

Каждая порция этого торта содержит такое же количество белка, как три больших яйца, благодаря миндальной муке, яйцам и какао-порошку. Однако, он также содержит 39 граммов сахара на кусочек (включая ганаш), поэтому нужно определить, как часто включать его в свой рацион.

Ежедневный шоколадный торт готовится, вместе с подготовкой, выпечкой и охлаждением, 1 час 5 минут.

Ингредиенты для торта

Для приготовления понадобится кокосовое масло первого отжима; 2,5 стакана (260 граммов) сверхтонкой бланшированной миндальной муки; четверть стакана (30 граммов) какао-порошка; 1 чайная ложка пищевой соды; три четверти чайной ложки соли; три четверти стакана (235 граммов) кленового сиропа; 3 больших яйца комнатной температуры.

Ингредиенты для ганаша

Чтобы приготовить ганаш, понадобится: четверть стакана (60 граммов) консервированного кокосового молока с высоким содержанием жира без добавок; 60 граммов 100% несладкого шоколада; 2 столовые ложки кленового сиропа, щепотка соли.

Как готовить торт

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Затем смажьте антипригарную разъемную форму диаметром 23 сантиметра кокосовым маслом и выстелите дно пергаментной бумагой. Затем можно готовить тесто.

В миске смешайте миндальную муку, какао-порошок, пищевую соду и соль, разбивая комочки. Добавьте кленовый сироп и яйца и взбивайте до однородной массы. Вылейте тесто в разъемную форму. С помощью резиновой лопатки распределите его до краев и постучите формой по столешнице, чтобы выровнять тесто.

Выпекайте 25 минут на средней решетке. Охладите в течение 20 минут, затем переложите пирог на тарелку для подачи.

Дайте торту полностью остыть, прежде чем покрывать ганашем.

Приготовление ганаша

Сначала смешайте все ингредиенты для ганаша в небольшой стеклянной или фарфоровой миске и поставьте в микроволновую печь на 30 секунд. С помощью небольшого венчика осторожно взбивайте в течение 2-3 минут, пока шоколад не растает, не станет гладким, блестящим и немного загустеет, но все еще способным течь:

Вылейте шоколадный ганаш в центр верхней части торта.

Осторожно распределите его по торту, слегка подталкивая его к краям и позволяя ему стекать по бокам столько, сколько вам нравится.

Охлаждайте торт без крышки 30 минут, чтобы ганаш застыл.

Накройте крышкой и храните при комнатной температуре до трех дней или в холодильнике до недели.

