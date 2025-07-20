Теоретически речь идет о более чем сотне самолетов, изготовленных аж в 1950-х годах.

Самолеты-истребители, предназначенные специально для борьбы с другими самолетами, появились во время Первой мировой войны и за следующее столетие эволюционировали до таких продвинутых машин нашего времени, как F-35 Lightning II. Однако на самом деле лишь немногие страны могут похвастаться тем, что на их вооружении сегодня стоят самые современные истребители. Иногда страны вынуждены полагаться на старую или очень старую, даже антикварную боевую авиацию.

Как пишет Slashgear, самым старым истребителем, который до сих пор остается на вооружении, является Shenyang J-5, также известный в экспортном варианте как Shenyang F-5. J-5 - это китайская лицензированная версия советского истребителя МиГ-17, который совершил свой первый полет аж в 1949 году, а был принят на вооружение советской армии в 1951 году.

В рамках советско-китайского сотрудничества в 1950-х годах СССР помог КНР создать собственную авиастроительную отрасль. И уже в 1956 году состоялся первый полет Shenyang J-5 - сделанного в Китае МиГ-17.

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Сам Советский Союз прекратил выпускать МиГ-17 в 1958 году, а с вооружения самолет сняли уже в начале 1970-х, поскольку на фоне быстрого технического прогресса в реактивной авиации он морально устарел. В Китае производство лицензионных копий этих самолетов продолжалось вплоть до 1969 года. Активно эксплуатировали J-5 до середины 1980-х годов, а последние машины, которые использовались для обучения пилотов, вывели из эксплуатации в середине 1990-х.

Однако одна страна, которой Китай поставлял свои J-5, не сняла их с вооружения до сих пор. Согласно открытым данным, по состоянию на сегодня 106 истребителей J-5 формально остаются на вооружении Военно-воздушных сил Корейской народно-демократической республики, более известной как Северная Корея, или КНДР. Хотя можно только догадываться, в каком состоянии на самом деле находятся эти машины спустя 70 лет после их постройки, факт остается фактом: J-5 является самым старым истребителем, который до сих пор остается на вооружении хотя бы одной из стран мира.

Причина, почему КНДР продолжает использовать эти откровенно антикварные самолеты, очевидна - отсутствие других вариантов. Страна не производит собственных истребителей, поэтому вынуждена полагаться на то, что ей поставляли союзники во времена холодной войны. Конечно, J-5 является не единственным типом самолетов в ВВС Северной Кореи. Она имеет определенное количество и более поздних самолетов советского типа, самыми современными из которых являются МиГ-29 и Су-25.

Тем не менее остается неопровержимым факт, что армия КНДР до сих пор не отказалась от J-5, который ни при каких условиях не способен противостоять современным истребителям. Он слишком медленный и имеет слабое устаревшее вооружение. В теории он может пригодиться только как тренировочный самолет и средство борьбы с вражескими беспилотниками типа "Шахед" или "Байрактар".

Другие интересные материалы об оружии

Как писал УНИАН, в начале июля Тайвань окончательно снял с эксплуатации свой старейший истребитель, который был не намного моложе китайского J-5.

Также мы рассказывали о первом в истории реактивном истребителе, который стал технологическим прорывом, но не смог выиграть войну.

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