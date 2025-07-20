Эти самолеты сочетают в себе стелс-технологии, скорость, датчики и средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет им оставаться в строю.

Эти пять истребителей сочетают в себе стелс-технологии, скорость, передовые датчики и средства радиоэлектронной борьбы, что помогает им оставаться незаметными для вражеских радаров и ракет. Каждая из технологий, используемых в этих истребителях, защищает их от сбития.

Издание Wio News пишет, что современные истребители созданы не только для скорости, но и для того, чтобы уклоняться и оставаться незаметными для вражеских радаров и ракет. По мнению экспертов в области обороны, эти самолеты используют стелс-технологии, мощные двигатели и передовую электронику, чтобы выжить даже в тяжелых боевых условиях.

F-22 Raptor

F-22 Raptor называют первым в мире настоящим истребителем-невидимкой, обладающим превосходством в воздухе. Способный развивать максимальную скорость 2,25 Маха, оснащенный передовыми датчиками и конструкцией, не обнаруживаемой радарами, его передовые технологии делают его чрезвычайно трудным для обнаружения и отслеживания вражескими радарами.

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Dassault Rafale

Dassault Rafale выделяется своей стелс-конструкцией, мощным комплексом радиоэлектронной борьбы и способностью быстро менять роли. Он считается одним из самых передовых истребителей в мире. Согласно документации ВВС Франции, Rafale выполняет задачи воздушного патрулирования, бомбардировки и разведки, и способен оставаться незаметным для радаров и ракет противника.

F-35 Lightning II

F-35 Lightning II - это многоцелевой истребитель-невидимка, созданный для всех погодных условий и типов миссий. Его программное обеспечение объединяет информацию от нескольких современных датчиков, что позволяет ему обнаруживать угрозы до того, как они станут видимыми. В отчете Lockheed Martin говорится, что его цифровые преимущества делают его передовым истребителем и одним из самых технологичных самолетов.

Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon - быстрый и маневренный самолет. Он превосходит большинство своих конкурентов и использует высокотехнологичные радары и электронные инструменты. Отчеты RAF говорят, что его маневренность и точные датчики помогают пилотам хорошо защищаться даже в сложных воздушных боях.

F-15EX Eagle II

F-15EX Eagle II не является полностью стелс-самолетом, но использует высокотехнологичные радары и электронные системы. Согласно обновленным данным американских военных, его скорость, вооружение и живучесть делают его труднодостижимой целью, поскольку он может обнаружить и атаковать угрозы, прежде чем кто-либо сможет нанести ему ущерб.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 8 самолетов, которые могли стать настоящим прорывом.

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