Опасное насекомое может серьезно навредить кустарникам.

Кустарники самшита в теплое время года могут пострадать от прожорливого вредителя - самшитовой моли (ее еще называют огневкой). Опасны не взрослые особи, а гусеницы, которые едят листья и побеги. Если самшит из-за этого полностью лишится зеленой кроны, рано или поздно он начнет болеть и погибнет. Рассказываем, как уничтожить самшитовую огневку раз и навсегда.

Когда обрабатывать самшит от огневки и зачем это делать

Сейчас в Украине температура воздуха заметно опустилась - в некоторых регионах даже выпал снег, но синоптики обещают, что после Пасхи потепление вернется. Это большое счастье не только для людей, но и для насекомых, и для гусениц огневки в первую очередь. Если условия будут благоприятными, вредитель будет развиваться и плодиться, благодаря чему ваш самшит в саду станет общежитием для целых поколений насекомых. И так как новые жильцы вряд ли будут вести себя благоразумно, а начнут поедать растение, на котором обитают, оно очень быстро погибнет.

Именно поэтому игнорировать проблему нельзя - стоит уже сейчас подумать о том, как избавиться от самшитовой огневки, чтобы предупредить катастрофу, особенно если вы уже заметили главные признаки присутствия моли в саду - тонкую паутину между веточками, обгрызенные листья и зеленые следы жизнедеятельности гусениц, видимые внутри куста.

Чем обработать самшит от огневки - варианты

Опытные садоводы держат в своем арсенале несколько методов, как избавиться от огневки на самшите, используя экологичные "народные" средства вместо покупных химических.

Черное мыло с маслом

Опрыскивание кустарников раствором из черного мыла - один из самых эффективных способов справиться с вредителем. Вам нужно развести в ведре теплой воды 6-8 столовых ложек черного мыла и чайную ложку растительного масла. Такой раствор перелить в опрыскиватель и обработать все кусты вместе с внутренней частью кроны. После обработки рекомендуется полить кустарник чистой водой, чтобы смыть мертвых гусениц, а некоторых придется убирать вручную. Процедуру можно повторить через две недели.

Механическое удаление личинок

Каждый садовод со стажем знает, что перед тем как бороться с огневкой народными средствами, стоит быть готовым и к ручному труду. Дело в том, что даже самая качественная обработка может не "достать" всех вредителей, и вам придется их убирать механически. Для такой процедуры нужно взять брезент, расстелить его под кустом и вытряхнуть с него гусениц. Особенно важно уделить внимание нижней стороне листьев - там обнаруживаются яйца и молодые личинки. Кроме того, не лишним будет и осмотреть кустарник в принципе - пораженные части лучше обрезать.

Феромонные ловушки

Если вы чувствуете, что первый и второй метод не дал того результата, который вам нужен, попробуйте использовать специальные ловушки для самшитовой огневки. Они продаются в садоводческих магазинах и источают неприятный для насекомых запах, благодаря которому уже присутствующие на кустарнике насекомые погибнут, а новые не прилетят. Вешать такие ловушки нужно на высоте около 1-1.5 метров над землей.

