Самая большая в мире морская змея достигала более 12 метров в длину и ела акул

Гигантские животные часто упоминаются как виды, населявшие Землю во времена динозавров, и хотя эти существа достигали поразительных размеров. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что Palaeophis colossaeus - самая большая морская змея, когда-либо жившая на Земле. Он известен только по своим сравнительно огромным позвоночным, которые позволяют предположить, что он мог достигать длины от 8,1 до 12,3 метров.

"Palaeophis colossaeus - это очень большая змея с позвонками, которые крупнее, чем у любого известного ныне живущего вида", - объясняют авторы статьи, в которой описывается это пресмыкающееся.

Считается, что эта гигантская змея обитала в древних морях в эпоху эоцена, примерно от 56 до 34 миллионов лет назад. Учитывая размеры змеи и предполагаемый водный образ жизни, это указывает на то, что моря, в которых она плавала и охотилась, были намного теплее, чем современные тропические океаны. В частности, считается, что змея населяла Транссахарский морской путь, область, которая покрывала часть современной пустыни Сахара, в теплой мелководной морской среде.

Интересно, что размеры существа также предполагают, что это был высший морской хищник, хотя, имея в распоряжении только позвонки, трудно с уверенностью сказать, чем он питался. Ученые пишут:

"Однако, если его череп был очень подвижным, размер потребляемой пищи мог быть настолько большим, что позволял потреблять почти любой известный современный вид".

Это могло включать в себя крупных рыб, таких как акулы, или даже крокодилоподобных рептилий, известных как дирозавриды.

Важно, что что могучая титанобоа, самая большая змея в мире, достигавшая около 13 метров в длину, также вымерла. Сегодня самой длинной из ныне живущих морских змей является желтая морская змея (Hydrophis spiralis), максимальная зарегистрированная длина которой составляет почти 3 метра.

В Южной Америке миоценовой эпохи, около 13-5 миллионов лет назад, жила самая большая пресноводная черепаха в истории Земли - Stupendemys geographicus, панцирь которой был больше человека.

