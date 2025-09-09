'Всадники Апокалипсиса': психологи назвали четыре признака неизбежного развода

Исследование супругов Готтманов показало: развод в 94% случаев можно предсказать.

Известные американские психологи Джон и Джули Готтман разработали концепцию так называемых "Четырех всадников Апокалипсиса" - моделей поведения, которые с высокой точностью предсказывают распад отношений. Еще в 1992 году их исследование показало: при наличии этих признаков развод происходил в 94% случаев, пишет Forbes.

По словам специалистов, ключевая опасность заключается в том, что эти формы коммуникации образуют замкнутый круг, превращая мелкие ссоры в хронический "цикл развода".

Основные признаки опасного цикла

1. Критика - переход от замечаний относительно поведения партнера к нападкам на его характер.

2. Защитная реакция - постоянные оправдания или контратаки в ответ на критику.

3. Презрение - сарказм, насмешки и пренебрежительное отношение, которое подрывает уважение.

4. Игнорирование - отстраненность, молчание или избегание разговоров, которые только усиливают конфликт.

Эксперты отмечают, что эта цепь легко запускается и почти всегда повторяется: критика вызывает защиту, она порождает презрение, а оно - полное замыкание в себе. В результате конфликты только накапливаются, делая разрыв почти неизбежным.

Готтманы советуют внимательно отслеживать эти признаки и научиться различать здоровые жалобы от деструктивной критики, ведь только так можно остановить цикл на ранних этапах.

